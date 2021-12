Lo sport è spesso tra gli argomenti trattati dalla Redazione di ProiezionidiBorsa. Come sappiamo, fare attività fisica è molto importante per il nostro benessere psico-fisico. Ecco perché è interessante conoscere varie modalità e nuove discipline per farlo.

In passato avevamo scoperto come dimagrire e allenare il corpo con questo oggetto economico in una breve sessione al giorno e ritornare in forma. Oggi, invece, vediamo come non solo camminare velocemente ma anche pochi minuti al giorno di quest’attività da poter fare in casa potrebbero essere utili per dimagrire. Infatti, specialmente dopo la comparsa del Covid 19, le persone preferiscono allenarsi tra le mura di casa propria o all’esterno.

Oggi diamo qualche dritta per variare il proprio allenamento quotidiano. In questo modo non ci annoieremo con i soliti esercizi e il nostro corpo potrà sperimentare muscoli nuovi. Gli esperti dicono che variare le sessioni d’allenamento è l’unico modo per renderle efficaci.

A lungo andare, ripetendo sempre lo stesso allenamento, si rischia di vanificare gli sforzi. Quindi il fisico si modella e si scolpisce introducendo sempre nuovi esercizi e circuiti di lavoro. Ecco, quindi, l’attività di cui parleremo oggi.

Non solo camminare velocemente ma anche pochi minuti al giorno di quest’attività da poter fare in casa potrebbero essere utili per dimagrire

Medici e specialisti affermano che camminare è l’attività più salutare in assoluto. Basterebbero diecimila passi di camminata veloce per tenere lontani stress, sovrappeso, ipertensione e diabete. Questa regola vale per persone di ogni età e sesso.

Ma quanto dobbiamo incrementare la nostra camminata per rafforzare i muscoli e dimagrire?

Consigliamo al lettore questo efficace allenamento per snellire e tonificare gambe e cosce in 4 esercizi per 10 minuti al giorno. Ma, in più, esiste un’attività che dà risultati sorprendenti senza muoversi da casa.

Si tratta della camminata o corsa sul posto. Potrebbe essere difficile da credere, ma con una sessione di 30 minuti a basso sforzo si riescono a perdere fino a 150 calorie. Se invece si aumentano le prestazioni è possibile bruciare anche 250 calorie.

Per la camminata o corsa sul posto non servono altro che un tappetino, scarpe da tennis. Tra un esercizio e l’altro (passo in avanti alternato, passo laterale alternato, marcia, slancio della gamba alternato, corsa sul posto, ginocchia ai glutei etc) ci saranno delle micro pause.

L’esercizio più impegnativo è quello che simula la corsa, che deve impiegare anche l’uso delle braccia. Questo si effettua facendo dei piccoli passetti veloci, come in una marcia sul posto velocizzata. L’unico avvertimento è di non prolungare quest’ultimo esercizio per più di 40 secondi e di cadere sempre sulle punte dei piedi.