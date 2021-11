I nostri amici a 4 zampe sono veri e propri membri attivi della famiglia. Il rapporto tra loro e il padrone è qualcosa di magico, che probabilmente solo chi ha provato è in grado di comprendere totalmente.

Un legame stretto che nasce non appena fanno il loro ingresso in casa e cresce in sintonia e fedeltà giorno dopo giorno.

La loro salute diventa una delle nostre assolute priorità e mille dubbi attanagliano al riguardo la nostra mente. Le domande sono sempre molte, ma aumentano soprattutto ora che le temperature cominciano a scendere. Viene infatti da chiedersi come mantenerli in salute e creare il massimo dell’agio per loro.

Non solo caldi cappottini ma questi semplici quanto amorevoli accorgimenti per proteggere cani e gatti dal freddo

Sappiamo che le temperature fredde possono essere un problema tanto per noi quanto per i nostri amici animali, nessuno escluso.

Abbiamo già visto come tenere al caldo i nostri amici pennuti in gabbia e in voliera, ora vediamo cosa dobbiamo fare per cani e gatti.

Si tratta principalmente di piccole attenzioni, ma essenziali e di grande valore per il benessere dei nostri amici. A fungerci da guida, la LNDC, Lega nazionale del Cane, che ha stilato dei suggerimenti da seguire.

Prima di tutto, se il nostro animale dovesse vivere in giardino, assicuriamoci che abbia una perfetta sistemazione. La cuccia dovrà trovarsi sollevata qualche centimetro da terra e posizionata in un posto riparato. In più, l’apertura dovrà collocarsi in senso contrario rispetto al lato in cui soffia il vento. Ovviamente, all’interno dovrà esserci una calda coperta. Quando vi sono temperature particolarmente gelide, per creare tepore sarebbe bene coibentare la cuccia.

Nel caso di animali anziani o fragili, si raccomanda di non lasciarli di notte fuori, poiché quel freddo pungente potrebbe essere rischioso o addirittura fatale.

Ciò vale anche per i cani a pelo raso più esposti rispetto a quelli così pelosi da sembrare peluche.

Ovviamente anche l’auto non è un posto idoneo.

Cure e attenzioni

Per quanto concerne l’alimentazione, dovrà essere più ricca di nutrienti, grassi e proteine, poiché, al pari nostro, anche loro consumano più calorie col freddo. In particolare nel caso di gatti che vivono all’aria aperta, di modo che abbiano riserve corporee che contribuiscano a riscaldarli. In quel caso, prima di avviare l’auto accertiamoci che il nostro gatto non vi abbia cercato riparo.

Importante spazzolarli con una certa costanza, un’azione che consente al sottopelo di rinnovarsi, ma che stimola anche la circolazione sanguigna. Ovviamente, qualora si dovessero bagnare a causa delle intemperie, è fondamentale asciugarli completamente e per bene. Allo stesso modo, è bene non lasciare liberi i cani nella neve, poiché la stessa potrebbe impedire loro di ritrovare il percorso con l’utilizzo dell’olfatto.

Ci sono poi degli oggetti a cui prestare attenzione in questi periodi perché pericolosi per i nostri animali: antigelo, sale ma anche apparecchi elettronici di riscaldamento.

