Non solo cacao e cioccolato ci farebbero sorridere ed essere positivi ma anche questi 3 alimenti ricchi di serotonina

Si avvicina la festa di San Valentino e la cioccolata diventa protagonista assoluta. Un alimento che la tradizione abbina agli innamorati per un semplice motivo. Un paio di secoli fa, infatti, alcuni ricercatori consigliavano la cioccolata agli innamorati non corrisposti e più sfortunati. Avevano intuito, infatti, questi studiosi che nella cioccolata c’era qualcosa di “magico”, in grado di far passare la tristezza. Meglio dell’alcol che agisce in maniera diversa e molto più nociva. Oggi, grazie alla scienza, sappiamo che questo “qualcosa” altro non sono che serotonina e triptofano.

I jolly naturali del sorriso e della ricerca del buonumore. Anche se, l’opinione pubblica scientifica sarebbe divisa sulla sicurezza al 100% di queste sostanze e della loro reale efficacia. Tant’è, magari anche psicologicamente, noi teniamoci buona la cioccolata come rifugio delle tristezze e dello stress. Ma senza abusarne, per non riempirci di zuccheri e di emorroidi. Non solo cacao e cioccolato ci farebbero sorridere, ma anche una serie di alimenti salutari e gustosi.

Pochi sanno che il pomodoro favorirebbe il sorriso

Il nostro fisico produrrebbe la serotonina proprio con il triptofano come alleato. Cacao e cioccolato sono da sempre ritenuti dalla gente i 2 alimenti in grado di scacciare le arrabbiature. Ma, non sono i soli. Attenzione che, secondo gli esperti, carenze di serotonina potrebbero anche portarci a:

mal di testa;

stati di malessere generale;

ansia e agitazione;

insonnia.

Abituati a gustarlo nelle insalate e nei sughi, troppo spesso dimentichiamo che il pomodoro sarebbe un alimento importantissimo per la nostra salute. Stare qui ad elencare tutti i nutrienti di questo alimento sarebbe lunghissimo. L’unica cosa che possiamo dire è che sarebbe talmente benefico che la scienza lo ha eletto a simbolo della salute assieme al cavolo, alla mela e alle carote.

Non solo cacao e cioccolato ci farebbero sorridere ed essere positivi ma anche questi 3 alimenti ricchi di serotonina

Cacao, cioccolato e pomodoro, quindi. Ma, se soffriamo di gastrite e infiammazioni dello stomaco, diventa complicato. Ecco, allora scendere in capo degli altri alimenti ricchi di “buonumore”, come:

le uova;

le patate;

il riso;

i cereali.

Da questo punto di vista, chi soffre di stomaco, non dovrebbe preoccuparsi. Anzi, patate, riso e cereali sarebbero consigliati anche nei momenti di vomito, nausea e diarrea.

