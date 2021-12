Non solo burro e salvia, ecco come condire i ravioli per rendere questo primo piatto unico e gustosissimo 

Nel mondo della pasta fresca, i ravioli certamente brillano per bontà e particolarità. Infatti, sono molto di più che la semplice pasta perché tra due sottili strisce, all’uovo, si nasconde una golosa e morbida farcitura.

Un altro loro punto forte è la velocità di cottura, che li rende ideali per pranzi e cene last minute e invitati all’improvviso. Un problema comune, però, potrebbe essere legato al modo di condirli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

È difficile trovare qualcosa che si sposi bene con la farcitura e che ci permetta di renderli meno tristi e non “collosi”. Solitamente si opta per il classico mix burro e salvia ma se volessimo variare?

In questo articolo scopriremo proprio come fare con un intingolo da preparare al volo e che renderà indimenticabile qualsiasi piatto di ravioli.

L’olio extravergine

L’ingrediente principe del nostro condimento è a base di olio extravergine di oliva.

Il fatto che ci sia questo secondo nome, “extravergine”, è importante, perché significa che scegliamo un olio puro, senza aggiunta di sostanze chimiche.

L’extravergine, inoltre, si distingue perché deriva da olive sane e fresche e la sua spremitura avviene solo mediate processi di tipo meccanico.

Per legge, poi, la sua soglia di acidità non può superare 0,8 grammi su 100 ml.

Nonostante ciò, è perfetto per l’uso che ne andremo a fare, e cioè come condimento per i ravioli, per il suo particolare gusto e sapore.

L’olio extravergine d’oliva al palato risulta fruttato e piccante, l’ideale per spezzare farciture ai formaggi, alle verdure e alla carne.

Per quanto riguarda l’odore, invece, quello delle olive si mescola a sentori d’erba, profumi di terra e genuinità.

Questo succo verde e prezioso, insostituibile in cucina, l’andremo a mescolare con altri due ingredienti, per creare un mix strepitoso per i nostri ravioli.

Ingredienti

Per un pacco di ravioli e quindi due porzioni:

4-5 cucchiai di olio extravergine di oliva;

un cucchiaio di timo essiccato o due rametti di quello fresco;

uno spicchio d’aglio.

Non solo burro e salvia, ecco come condire i ravioli per rendere questo primo piatto unico e gustosissimo

Partiamo dall’aglio e procediamo spellandolo e dividendolo a metà.

Mettiamolo all’interno di una ciotolina insieme agli altri ingredienti e all’olio e mescoliamo con una forchetta per circa un minuto.

Facciamo un leggero battuto, in modo tale che tutti i sapori possano amalgamarsi e facciamo riposare l’olio così aromatizzato per 10-20 minuti.

Una volta scolati i ravioli, impiattiamoli e versiamogli sopra una generosa quantità di olio.

Evitiamo di mescolare tutto in pentola, perché i ravioli cotti potrebbero facilmente aprirsi e perdere il loro condimento interno.

Infine, completiamo con una spolverata di parmigiano grattugiato o pecorino.

Quindi, finalmente non solo burro e salvia, ecco come condire i ravioli per rendere questo primo piatto unico e gustosissimo.

Approfondimento

Non trifolati e neanche panati, ecco come cucinare i funghi in 6 minuti con un intingolo da leccarsi i baffi.