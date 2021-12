Tra gli ortaggi ricchi di proprietà benefiche per l’organismo ai primi posti si inseriscono gli spinaci. Ricchi di vitamina A-C-K-E e acido folico sono ottimi per fare il pieno di salute.

Si tratta di vegetali che ben si prestano ad essere utilizzati in cucina in modi molto differenti tra loro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Semplicemente in padella o protagonisti di ricette più elaborate la bontà degli spinaci non verrà mai meno.

Si tratta di ortaggi che possono essere coltivati sia in piena terra che nell’orto domestico, sul balcone.

Tra le ricette che più esaltano il sapore degli spinaci troviamo una ricetta indiana, il “palak paneer”. Chi ha avuto la fortuna di gustare questa ricetta nella sua terra d’origine, l’India difficilmente ne dimenticherà il sapore unico.

Una ricetta semplice da preparare a base di spinaci e formaggio paneer. Quindi, non solo burro e mozzarella ma neanche risotto ecco come cucinare gli spinaci in modo gustosissimo.

Questo tipo di formaggio che potrà essere sostituito dal pecorino potrà essere preparato velocemente in casa o acquistato in negozi specializzati in cibo orientale.

In alternativa potrà anche essere acquistato, ad esempio, sul sito di ecommerce Amazon. Si potrà comprare anche la mistura di spezie garam masala.

Ingredienti:

1 kg di spinaci;

500 grammi di formaggio fresco paneer;

200 ml di panna da cucina;

3 cucchiaini di garam masala;

1 cipolla;

1 tazza di passata di pomodoro;

zenzero fresco, quanto basta;

sale, quanto basta;

olio evo, quanto basta.

Non solo burro e mozzarella ma neanche risotto ecco come cucinare gli spinaci in modo gustosissimo

Prima di iniziare la preparazione si consiglia di pulire attentamente gli spinaci che andranno, poi, cotti in una pentola dai bordi alti.

Non bisognerà esagerare con l’acqua, meglio utilizzarne poca per permettere una cottura migliore degli spinaci.

In seguito tritare gli spinaci con un mixer ad immersione per ottenere un composto omogeneo. Tritare insieme lo zenzero e la cipolla che, in seguito, andranno fatti scaldare con un filo di olio in una pentola antiaderente.

Continuando a mescolare aggiungere la passata di pomodoro, salare e aggiungere il garam masala lasciando cuocere a fiamma bassa qualche minuto.

A questo punto aggiungere gli spinaci con acqua di cottura e mescolare attentamente proseguendo su fiamma bassa per una ventina di minuti.

Aggiungere la panna da cucina, mescolare e cuocere il tutto fino ad ottenere una vera e propria crema. Come ultimo passaggio aggiungere il formaggio paneer a cubetti e mescolare per bene.

Consigli

Se non si ha in casa il garam masala si potrà facilmente riprodurre utilizzando spezie di uso comune. Bisognerà pestare spezie come pepe nero, cumino, coriandolo, cannella, cardamomo e chiodi di garofano.

Le proporzioni saranno 1 cucchiaio di cardamomo, 1 di cumino e 2 delle altre spezie. Dopo aver estratto i semi di cardamomo e spezzato la cannella bisognerà fare tostare il tuto per circa cinque minuti in padella.

In seguito andranno pestate in modo da ridurle in polvere. Si consiglia di acquistare spezie di qualità e non già in polvere per riuscire ad ottenere il meglio dalla miscela.