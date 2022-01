Non si contano più le occasioni in cui la carta da forno ci ha salvato in cucina. È così semplice e immediata da utilizzare che è difficile farne a meno. Per questo ci assicuriamo sempre di averne almeno un rotolo a portata di mano.

Delle volte, purtroppo, per disattenzione o semplice dimenticanza, può capitare di restare senza carta da forno in casa. Magari ce ne accorgiamo all’ultimo minuto, quando abbiamo già iniziato a preparare il nostro delizioso piatto.

Se così fosse, manteniamo la calma. In casa abbiamo già tutto il necessario per sostituirla nel migliore dei modi. Basta reperire qualche ingrediente della nostra cucina e il gioco è fatto. Vediamo quali ci servono e come fare.

Non solo burro e farina per sostituire la carta da forno ma anche queste geniali idee salva cena

Per molti la carta da forno rimarrà sempre e comunque la migliore opzione. Ci basterà posizionare e togliere dalla teglia il nostro foglio e non avremo problemi di pulizia a fine cottura. In ogni caso, in situazioni di emergenza bisogna adeguarsi se non vogliamo rinunciare a realizzare i nostri piatti.

Per la prima soluzione dovremo affidarci a burro e pangrattato. In sostituzione al primo possiamo usare anche il semplice olio. Il pangrattato è un’ottima alternativa alla classica farina ed è perfetto per evitare che gli alimenti si brucino attaccandosi alla teglia. Basterà cospargerne un paio di cucchiai sul fondo imburrato e non avremo problemi a sfornare le nostre torte preferite.

Olio di semi o di oliva

Chi non gradisce il burro può optare per una spennellata del tradizionale olio di semi o di oliva. È una soluzione particolarmente indicata per le preparazioni salate. Usiamolo per realizzare squisite focacce, pizzette o prelibatezze di pasta sfoglia. Basterà ungere la teglia senza esagerare e potremo infornare tutto. Sconsigliato per le ricette dolci come i biscotti.

Stampi e tappetini in silicone

L’ultima idea è un’alternativa comoda ai prodotti della cucina. In commercio esistono diverse forme di silicone che ci permettono di cuocere senza problemi prodotti dolci e salati. Sono perfettamente resistenti alle alte temperature e ci permettono di modellare i nostri dolci in base alla forma che scegliamo.

I tappetini funzionano allo stesso modo della carta da forno. Invece che buttarli una volta usati, però, potremo lavarli con facilità e adoperarli per le successive ricette. Dunque, non solo burro e farina per sostituire la carta da forno ma anche queste geniali idee salva cena.

