Quando arriva l’autunno assistiamo tristemente alla caduta delle foglie e agli alberi che si spogliano. Moltissime piante ci regalano colori meravigliosi prima di svestirsi del tutto. Ci appare quindi uno scenario un po’ triste da un lato, ma anche suggestivo dall’altro. Così accade anche per il nostro giardino. Non dobbiamo però limitarci a subire il letargo delle nostre piante, perché potremmo trovare delle valide alternative nella semina. Non solo bucaneve ma ecco la pianta sconosciuta da piantare adesso per una primavera multicolorata. Vedremo una sempreverde che in Italia non ha tantissimi estimatori, ma è davvero piacevole da avere nel proprio giardino.

Quel nome così complicato e quasi impronunciabile

Considerando che la pianta che andremo a vedere è molto semplice da curare, la cosa più difficile sta nel suo nome. Sembrerebbe quasi uno scioglilingua dato che si chiama “Skimmia japonica”. Qualcuno, probabilmente per semplificare le cose, l’ha ribattezzata “falso pepe”. Riusciamo almeno a capire chiaramente dal suo nome le origini di questa piantina che presenta delle foglie di un verde davvero accecante.

Non solo bucaneve ma ecco la pianta sconosciuta da piantare adesso per una primavera multicolorata

La skimmia japonica è un arbusto sempreverde che sboccerà tra qualche settimana, preannunciando la fioritura già con qualche bocciolo in questi giorni autunnali. All’estero, dov’è più famosa e coltivata è stata anche incrociata e i suoi ibridi presentano dei colori davvero suggestivi. Dal bianco al perlato, dal crema ad alcune varietà di rosso. Le piante originali non incrociate riescono ad arrivare più o meno al metro di altezza. Mentre ibridi e incroci sono alti circa la metà.

Attenzione agli inverni troppo freddi

Questa pianta ha nel suo DNA la resistenza a ogni tipo di clima. Si adatta molto bene anche ai terreni selvatici e decisamente acidi. Forse il suo vero e unico nemico potrebbe essere un inverno troppo rigido e gelido. Se, invece decidiamo di coltivarla in pianura, la Skimmia japonica non richiederà troppe cure e attenzioni. Ciò che la rende apprezzata è il fatto di fiorire tutto l’anno, tra bacche, fiori e foglie. Ogni periodo dell’anno, infatti ci donerà colori e frutti sempre nuovi.

Nel momento in cui decidiamo di piantarla nel nostro giardino, cerchiamo una zona particolarmente luminosa. Il falso pepe ama infatti i luoghi soleggiati, anche se sarebbe opportuno non lasciarla ai raggi diretti del sole estivo. Non richiede acqua eccessiva, sarebbe opportuno concimarla prima dell’inizio della primavera e non spaventiamoci se cresce lentamente. Questa, infatti è una sua prerogativa naturale.

