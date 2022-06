Il cane è considerato, ormai da tempo immemore, il migliore amico dell’uomo. Sì, ci rosicchia le ciabatte e le scarpe e sì, ci lascia una quantità indefinita di peli su coperte e divani, ma non potremmo vivere senza. La gioia che ci dà questo animale vale tutti i sacrifici e tutti i danni collaterali. Molti prediligono i cani di razza, come boxer e bulldog. Queste razze sono socievoli e amorevoli, e interagiscono facilmente con adulti e bambini. Tuttavia non sono le sole.

Le razze più gettonate

Come accennato, il boxer e il bulldog sono due delle razze di cani più gettonate. Il boxer è tanto amato perché è un giocherellone, che ama interagire soprattutto con i più piccoli ed è un cane che, per quanto grosso sia, si adatta perfettamente alla vita in appartamento, senza contare che perde pochissimo pelo. Al secondo posto abbiamo il bulldog. Che sia francese o inglese, questa razza di cane è perfetta per gli amanti degli animali coccoloni. Non disdegna mai le carezze, abbaia poco e dorme tantissimo. Un cane davvero pacifico e di piccola taglia, abbastanza facile da gestire. Purtroppo però, questi cani hanno un costo non indifferente. Al di là delle spese di gestione, alle quali si può porre rimedio acquistando cibi per animali a prezzi scontati su siti specializzati, i prezzi di queste razze possono raggiungere i 1.500 euro.

Non solo boxer e bulldog, adottando questa razza di cani tra le più amate si potranno risparmiare fino a 1.400 euro

C’è un’altra razza molto amata ed estremamente docile, anch’essa però piuttosto costosa. Stiamo parlando del levriero. Elegante, muscoloso e agile come una gazzella, questo cane è il sogno di molti. Ha un’intelligenza straordinaria ed è famoso per essere mansueto e paziente con l’uomo. Per questo e per molti altri motivi, questo cane arriva a costare anche 1.600 euro negli allevamenti migliori. Tuttavia, sono pochi a sapere di una strada per risparmiare fino a 1.400 euro, facendo anche del bene. Esistono infatti delle associazioni che si occupano di salvare e recuperare i levrieri dall’universo della caccia e delle corse commerciali. Questi levrieri arrivano da tutto il Mondo: Irlanda, Inghilterra, Spagna e anche Cina, dove vengono salvati dal mercato della carne.

Come funziona

La procedura di adozione è molto semplice. Basterà compilare il questionario fornito dall’associazione in questione, per valutare l’idoneità all’adozione. Dopo pochi giorni, uno dei volontari contatterà il richiedente per spiegargli tutto ciò che deve sapere, diventando di fatto il suo referente nel processo di adozione. L’adottante dovrà fare una donazione di circa 200 euro all’associazione, che gli darà diritto a una museruola obbligatoria, un collare e una medaglietta, incisa con il nome del cane e il numero dell’adottante.

Se idoneo, l’adottante riceverà una visita a casa da uno dei referenti di zona. I tempi di attesa variano a seconda delle liste di adozione, ma l’associazione si impegna a scegliere l’animale col carattere più affine allo stile di vita della famiglia richiedente. Esistono diverse associazioni che offrono questo servizio. Perciò, se vogliamo adottare un cane di razza, valutiamo non solo boxer e bulldog, ma il levriero. Saremmo ripagati per questa scelta, sotto tutti i punti di vista: umano ed economico.

