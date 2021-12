Tutti i padroni di cani sanno che tuoni e fuochi d’artificio terrorizzano gli amici a quattro zampe. Ma spesso non ci si accorge nemmeno che Fido è spaventato dai suoni che sente in casa tutti i giorni.

Attenzione, dunque: non solo botti di Capodanno e temporali, anche questi insospettabili rumori domestici potrebbero stressare i nostri cani.

Come riconoscere un cane stressato

Nessun padrone amorevole stresserebbe di proposito il proprio cane. Eppure spesso adottiamo delle abitudini che rendono inquieti gli animali domestici.

Il motivo è che non sempre si riesce a percepire quando il proprio amico a quattro zampe è stressato. D’altronde i cani hanno atteggiamenti talvolta misteriosi: per esempio, perché mangiano l’erba? Oppure, perché seguono i padroni perfino in bagno?

Certo, se il cane si spaventa a causa di un botto o del temporale solitamente lo fa capire. È facile dedurre che Fido è stressato se trema o guaisce disperatamente.

Ma ci sono anche segnali più sottili che bisogna imparare a cogliere, come questi comportamenti;

nascondersi;

leccarsi il muso;

affanno;

calo dell’appetito;

distruttività;

forfora;

diarrea.

Se il cane ha questi sintomi non significa necessariamente che sia stressato. La colpa potrebbe essere di altre malattie. È dunque sicuramente meglio parlare col veterinario di fiducia se il proprio animale domestico ha questi problemi.

Ma, se Fido è in perfetta salute, è il momento di valutare se in casa ci sono suoni che lo spaventano.

Il periodo delle Feste non è dei più tranquilli per gli animali domestici. I rischi sono tanti, dal fastidioso rumore dei botti all’oggetto tossico per cani e gatti che molti lasciano in giro per casa a Natale.

Ci sono tuttavia alcuni suoni a cui dovremmo fare attenzione tutto l’anno. I cani hanno infatti un udito molto più sensibile rispetto a quello umano. A spaventarli sono quindi sicuramente i rumori forti e improvvisi, come i botti. Ma anche i rumori più costanti e regolari possono essere fonte di stress.

Questi includono i suoi acuti e intermittenti, come gli allarmi. Ma anche i rumori meno forti e a bassa frequenza. Attenzione, dunque, al ronzio del forno a microonde, dell’aspirapolvere, della lavastoviglie o della lavatrice.

Certo, non si può smettere di usare questi elettrodomestici. Ma può bastare qualche accortezza: per esempio, chiudere la porta del bagno se la lavatrice è in funzione. O lasciare temporaneamente Fido in un’altra stanza se in cucina si sta usando la lavastoviglie.

Si tratta di piccoli gesti che non costano nulla, ma sono davvero importanti per il benessere dei nostri amici a quattro zampe.