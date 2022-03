La nostra Italia è la meta preferita di turisti provenienti da ogni parte del Mondo. Le sue spiagge d’estate, i laghi, gli impianti sciistici d’inverno ma anche tante altre bellezze rendono ottimale una vacanza per chi la sceglie. Senza dubbio, anche per noi italiani è facile trovare luoghi d’interesse e relax a pochi chilometri da casa, senza dover spendere molto o andare all’estero. In particolare. nei weekend potremmo scegliere non solo borghi medievali o città d’arte da visitare in un giorno, ma anche un’esperienza diversa. Sarebbe davvero indimenticabile, infatti, vivere e dormire in un castello, anche se solo per pochi giorni. In molte regioni italiane ciò è possibile.

Ci sono dimore storiche con arredi curati, panorami mozzafiato e con un’atmosfera magica divenuti hotel di prestigio. Alcune si trovano vicino ad altri luoghi d’interesse, quindi in pochi giorni si potrà trovare relax e scoprire bellezze naturali ed artistiche. Inoltre, farci raccontare dai proprietari qualche aneddoto sul castello che ci ospita sarà davvero interessante. Scopriamone alcuni, cominciando col Castello di Monterado, che si trova in provincia di Ancona. L’abitato risale al XII secolo, mentre nel XVIII secolo i padri Gesuiti utilizzarono le antiche mura per costruire il castello. Questo fu poi acquistato dal principe Massimiliano, nipote di Giuseppina Bonaparte, che lo trasformò in quello che si può ammirare adesso. La struttura è divenuta un albergo rilassante in mezzo al bosco e con una piscina.

Non solo borghi medievali e mare, ma per un weekend da favola questi 3 castelli dove poter dormire saranno l’ideale

Altri castelli in Italia sono ancora ben tenuti, come quello di Monterado, e alcuni addirittura sono abitati da discendenti degli antichi nobili proprietari. In qualche caso nel tempo qualche privato li ha comprati. Ecco altri castelli divenuti hotel.

Nerola, Castello Orsini

Questo Comune italiano in provincia di Roma sorge a 453 metri d’altezza sui monti Lucretili. Il nome sembrerebbe derivare da nero, che in sabino significava forte, valoroso. Il castello di stile romanico-medievale è l’attrattiva principale di Nerola, oltre a fontane e chiese. Sorto presumibilmente nell’XI secolo, passò nei secoli dagli Orsini ai Barberini e anche ai Lante della Rovere. Adesso il castello è privato e ospita un albergo a 5 stelle. Sul terrazzo si può godere il panorama ma anche immergersi nella piscina o nella vasca a idromassaggio.

Merano, Castel Fragsburg

Merano, in provincia di Bolzano, ospita alcune residenze molto antiche, tra cui il Castello Principesco, al centro della città, sorto nel XV secolo, e Castel Fragsburg, del XVII secolo. Il primo fu voluto dall’arciduca Sigismondo d’Austria e ospitò anche Massimiliano I d’Asburgo. Il secondo si divideva in due parti: una, eretta in origine come residenza di caccia, risale al 1624 mentre l’altra risalirebbe al XIV secolo. Riunite, formano un complesso alberghiero nella natura in cui usufruire pure di una Spa.