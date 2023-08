Non solo borghi, in Toscana bastano 5 € per avvistare lupi e daini nella natura incontaminata e fare trekking sensazionali

Talvolta è semplice trovare una destinazione economica e significativa senza andare lontano dalle nostre città. Bastano pochi chilometri per trovarsi in luoghi sensazionali. Non solo borghi, in Toscana bastano pochi euro per fare delle cose davvero entusiasmanti.

Lo è certamente l’area del Monte Amiata, nella Toscana meridionale. Molti toscani e umbri lo conoscono per gli impianti sciistici in cui trascorrere qualche giornata invernale. Quasi nessuno, però, sa che alle pendici del monte Amiata si trova un’area naturale protetta, in cui avvistare animali e trascorrere una giornata nella quiete in mezzo ai boschi e tra le vette. Nulla di meglio per gli appassionati di natura e di luoghi spirituali, ma anche per chi vuole far vedere ai propri bambini gli animali del bosco. Si tratta del Parco Faunistico del Monte Amiata, e più in particolare del Parco Faunistico del Monte Labbro. Non solo borghi, in Toscana bastano 5 € per avvistare animali sensazionali.

Un percorso tra lupi, profeti, asinelli ed ottima cucina

Il percorso è disseminato di aree di avvistamento, altane e animali; dai piccoli asinelli dell’Amiata (i cosiddetti Micci amiatici) fino ai cervi ed ai branchi di lupi appenninici! Ogni giorno, quando il personale lascia cibo nelle radure, si ripete il rituale, visibile interamente dall’altana poco distante. I lupi spuntano dalle siepi e dal sottobosco, dopo essere accorsi da lontano. Infine, si avvicinano a turno in tutta la loro dignitosa ma selvaggia possenza. I bambini possono ammirare estasiati stando al sicuro. L’area, che comprende, 200 ettari, possiede anche un ristorante, che propone specialità toscane rivisitate con un tocco giovanile.

Il trekking più significativo di questa parte dell’area faunistica del Monte Amiata è il sentiero che in circa due ore conduce in cima al monte Labbro: è uno dei più suggestivi di tutta la Toscana. Porta ad un luogo simbolico che si erge sulla vetta: l’eremo, ed il mausoleo, di David Lazzaretti. Una figura storica troppo poco conosciuta, ma che dal 1860 seppe creare una comunità di fedeli disposta a seguire il suo messaggio. David Lazzaretti fu amato, addirittura venerato, all’epoca; voleva ricostruire dalle basi la fede religiosa parlando di condivisione dei beni e di amore. In molti lo hanno definito un profeta toscano. Venne ucciso nel corso di una manifestazione pacifica, ma la sua comunità lo ha ricordato con un mausoleo costruito a mano in cima al monte Labbro, di fronte alla bellezza senza fiato del Monte Amiata.

L’accesso ha un costo modico, che si può versare direttamente all’ingresso del parco, oppure al punto di ristoro, poche centinaia di metri dopo l’ingresso. Il biglietto intero costa 5 €, mentre per i bambini e le comitive si riduce a 3,50 €. Un contributo minimo, ma che serve a preservare le radure, ad alimentare gli animali, ed a garantire la sicurezza e la fruibilità del parco. I custodi si occupano di nutrirli, e di mantenere inalterato l’equilibrio dell’ecosistema; oltre a garantire lo stato dei lunghissimi recinti che delimitano le aree dedicate ai lupi.

