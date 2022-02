Durante la settimana, per affrontare lo studio o gli impegni lavorativi sarebbe bene partire col piede giusto, ossia con una ricca colazione. C’è chi preferisce il latte con i biscotti o le fette biscottate, chi una spremuta o un succo con un cornetto, ma si può variare anche con cibi salati. Tipica colazione dei Paesi del nord, infatti, è quella che prevede uova, bacon e pane tostato, ad esempio. In alternativa, specialmente in primavera o estate, ci si può concedere una brioche insieme a del gelato o una granita oppure dello yogurt in cui verranno tuffati pezzetti di frutta.

Qualunque sia la propria scelta, si può rendere quel momento mattutino anche salutare, basta scegliere alcuni cibi adatti al beneficio necessario. Basti pensare alla frutta secca ricca di minerali e fibre o ai cereali, anche sotto forma di farina. Una di queste è quella di farro. Questo tipo di frumento, ricco di minerali come calcio, potassio e fosforo, risulterebbe utile in caso di intestino pigro, avendo un effetto lassativo. Unendo farina di mandorle, di farro e riso, potremo preparare un impasto versatile.

Non solo biscotti, ma con questa pasta frolla veloce si può fare una crostata con marmellata senza burro e ricca di fibre

Una ricetta golosa con farine diverse è la seguente, per una pastafrolla ricca di fibre.

Ingredienti:

150 g di farina di farro;

50 g di farina 00;

50 g di farina di riso;

30 g di farina di mandorle;

130 g di zucchero;

60 ml di olio di semi;

un limone biologico;

un cucchiaino di bicarbonato di sodio;

2 cucchiai di succo di mela;

200 g di marmellata di limone;

sale.

In una ciotola mettere tutte le farine, lo zucchero e la buccia grattugiata di un limone. Inserirvi il bicarbonato, versare l’olio di semi e dosare il succo di mela, in modo da formare una frolla compatta e morbida. Fare una palla e lasciarla riposare in frigorifero per 30 minuti. Riprendere l’impasto e stenderlo su una carta forno in una teglia rotonda, mettendone da parte un pezzo. Coprire con della marmellata di limone e terminare con delle strisce incrociate formate con l’impasto rimasto. Cuocere in forno a 180 gradi per 35/40 minuti.

Con questa pasta frolla si possono fare non solo biscotti, ma anche questa crostata al profumo di limone. In alternativa, si può usare una confettura di ciliegie o di albicocca.