Le macchie di sudore unite al deodorante sono forse le più difficili da eliminare.

Eppure forse sono tra le più diffuse, infatti capita a tutti di sudare soprattutto sotto le ascelle e di macchiare gli indumenti.

Fastidiose e resistenti quelle macchie con il passare delle ore tendono ad ingiallirsi e a macchiare quasi indelebilmente i tessuti. Magliette, tute, abiti, cappotti sembrano rovinati per sempre.

Ma allora come fare per eliminare le macchie efficacemente e velocemente dai tessuti?

Non solo bicarbonato perché per eliminare velocemente le macchie gialle di sudore e deodorante da magliette, capi bianchi e colorati basta 1 metodo efficacissimo

Molti per sbarazzarsi delle macchie di sudore ricorrono all’uso del bicarbonato di sodio. Un rimedio ricorrente nelle faccende domestiche, tuttavia poco efficace. Infatti nelle varie faccende sarebbe preferibile utilizzare il percarbonato di sodio dall’azione smacchiante.

Come eliminarle

Per eliminare efficacemente le macchie di sudore e deodorante dovremo prima conoscerle meglio. Infatti va detto che queste due macchie sono diverse tra loro.

La macchia di deodorante è una macchia grassa che diventa dura perché i residui si depositano all’interno del tessuto. Oltretutto è una macchia che si forma esclusivamente sul cotone che è un materiale assorbente.

Possiamo eliminare questa macchia sia con prodotti specifici acquistabili in commercio, che con altri prodotti già presenti in casa come il sapone per i piatti e lo sgrassatore. Ricordiamo che l’azione smacchiante va sempre effettuata prima di riporre i capi in lavatrice, da lasciare agire per almeno 15 minuti prima di procedere al lavaggio.

Mentre la caratteristica macchia gialla, ossia la macchia di sudore appartiene invece alle macchie colorate. Pertanto è bene trattarla con prodotti a base di ossigeno attivo. Questa sostanza è presente in diversi prodotti tra i quali la così detta candeggina delicata acquistabile al supermercato o nei negozi di detersivi.

Anche in questo caso la macchia si pretratta prima del lavaggio e il prodotto una volta applicato si lascia in posa per 15 minuti.

Nel caso siano presenti entrambe le macchie una soluzione efficace per eliminarle sarebbe quella di applicare entrambi i prodotti sulla zona e lasciar agire per i tempi di posa precedentemente indicati.

Dunque per eliminare velocemente le macchie gialle di sudore e deodorante basta questo metodo efficacissimo.

Infine ricordiamo che per eliminare ogni traccia di macchia anche il lavaggio è importantissimo. Infatti sarebbe preferibile evitare i lavaggi brevi che rischierebbero di non eliminare tutti i residui della macchia ma neppure quelli del detersivo. Quindi non solo bicarbonato perché per eliminare le macchie più difficili bastano questi semplici accorgimenti.

Lettura consigliata

Altro che aceto e bicarbonato per pulire la lavatrice che puzza ed eliminare la muffa dalle guarnizioni basta 1 solo trucchetto efficacissimo