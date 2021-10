Avere un bagno sempre pulito e profumato è il sogno di tutti. Tenere pulita la nostra casa è un impegno costante che ci porta via molto tempo.

Spesso, però, non è così facile. Infatti, anche se ci affanniamo a pulire pavimenti e sanitari qualcosa può andare storto.

Purtroppo, può capitare che dagli scarichi della doccia fuoriescono degli odori sgradevoli. Vedere il proprio bagno pulito, ma invaso dall’odore di fogna può gettarci nello sconforto.

Oggi vogliamo spiegare che non solo bicarbonato per eliminare la puzza di fogna dagli scarichi ma anche questi 3 trucchi infallibili possono aiutarci.

Abbiamo già parlato di questo problema e abbiamo spiegato che sembra incredibile ma bastano questi 3 ingredienti per eliminare rapidamente i cattivi odori dal wc.

In questo articolo invece suggeriremo altri rimedi altrettanto efficaci per risolvere velocemente il problema. Per farlo utilizzeremo prodotti che molti di noi hanno già in casa.

Coca-Cola

Molti di conoscono questa famosa bevanda diffusa in tutto il Mondo. Spesso ha accompagnato le nostre cene in famiglia e con gli amici.

Oltre a questo, non tutti sanno che la Coca-Cola può aiutare anche nelle faccende domestiche. Se la usiamo negli scarichi questa manderà via tutte le tracce di impurità che contribuiscono a produrre cattivi odori.

Versiamone dunque un litro negli scarichi e lasciamola agire per circa 30 minuti. Dopodiché risciacquiamo con abbondante acqua e noteremo che gli odori saranno spariti.

Raccomandiamo però di usare questa bibita con cautela perché a lungo andare potrebbe corrodere le superfici.

Sale

Il sale è un ingrediente capace di assorbire l’umidità e i cattivi odori dagli ambienti. Per usarlo nel modo più efficace, facciamo bollire una pentola d’acqua. Aggiungiamo 100 grammi di sale grosso e versiamo il tutto negli scarichi maleodoranti.

Consigliamo di fare questa operazione la sera e di lasciare agire il miscuglio per tutta la notte. Dopodiché risciacquiamo con abbondante acqua per far sparire velocemente l’odore di fogna.

Acido citrico

Questo metodo è incredibilmente efficace e del tutto naturale. L’acido citrico è una sostanza contenuta naturalmente negli agrumi. Molti di noi usano questo prodotto per la pulizia della casa a 360 gradi.

Possiamo acquistarlo in farmacia, nei supermercati più forniti e nei negozi di casalinghi o consorzi agrari. Tutto ciò che dobbiamo fare è diluire 150 grammi di acido citrico in un litro d’acqua. Versarlo nello scarico che emette odore di fogna manderà via la puzza velocemente.

Consigliamo di non usarlo negli scarichi a contatto con superfici in pietra naturale o in marmo. Infatti, l’acido citrico potrebbe macchiare queste superfici.