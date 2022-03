Non solo bicarbonato o sgrassatore ma ecco come pulire il divano in pelle o in tessuto anche non sfoderabile senza fatica

Campeggia nel nostro living e gli dona quel tocco in più di pregio e intimità. Morbido e suadente, ci attende come un caldo abbraccio in ogni momento della giornata. Il divano è sicuramente il punto di forza dell’arredamento di una stanza e ha sempre il suo perché. Stupendi quelli in pelle per la morbidezza e il fascino legati ad un prodotto assolutamente naturale e meraviglioso anche nelle sue imperfezioni. Versatili e più ammiccanti quelli in tessuto, che per la loro praticità sono sicuramente i più gettonati.

Pulire in profondità

L’aria primaverile ci ricorda che è tempo di pulizie ovviamente anche del divano. I bambini e i simpatici animali che ci fanno compagnia mettono a dura prova questo elemento di arredo perché lo amano e ci razzolano sopra. Una semplice spolverata può non bastare e periodicamente bisogna pulire più a fondo. Ci sono diversi prodotti naturali tutti ugualmente validi ed efficaci da scegliere con oculatezza a seconda del tipo di divano che abbiamo. E ognuno preferisce il suo. Sgrassatori e sapone di Marsiglia, bicarbonato e latte detergente sono prodotti sicuri ed efficaci, ma possono rivelarsi insufficienti per macchie particolarmente difficili. Soprattutto nel caso di divani in tessuto non sfoderabili.

Non solo bicarbonato o sgrassatore ma ecco come pulire e rigenerare il divano in pelle o in tessuto anche non sfoderabile

Un valido aiuto potrebbe arrivarci dalla tecnologia del vapore, sempre più largamente usata nella pulizia della casa e nella cura dei tessuti per il suo alto potere igienizzante. Infatti, il vapore elimina acari e batteri presenti nella polvere, soprattutto se in casa ci sono animali domestici. Una vaporiera potrebbe essere la soluzione più efficace una volta per tutte.

Vediamo come procedere. Occorre prima rimuovere la polvere e lo sporco con un aspirapolvere facendo attenzione ai punti più difficili dove si annida la sporcizia, come gli angoli e lo spazio tra un cuscino e l’altro. Se ci sono macchie persistenti si possono pretrattare con un prodotto specifico e poi si può asciugare la zona con un panno in microfibra. Alla fine si può detergere con il vapore dirigendo il getto verso le superfici fino alla completa rimozione dello sporco. Al termine dell’operazione bisogna asciugare bene con un panno in microfibra pulito.

Se il divano è in pelle, è preferibile trattare una piccola sezione per volta e asciugare subito dopo per evitare che si bagni eccessivamente. È importante asciugare molto bene alla fine. Tutte le operazioni vanno eseguite prima su una parte poco visibile per testare la resistenza del tessuto o della pelle. Il trattamento può essere fatto sia con una macchina a vapore tradizionale, usando l’accessorio apposito, sia con pulitori a vapore portatili, più leggeri e maneggevoli. E sicuramente più economici. Ci sono in commercio modelli a partire dai 30 euro. Potremmo considerare anche questo modo sicuramente meno faticoso di pulire e non solo bicarbonato o sgrassatore.

