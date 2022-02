I telefoni cellulari da più di vent’anni sono diventati i veri protagonisti della nostra vita. Da oggetti di nicchia si sono trasformati in dispositivi fondamentali, compagni fedeli della nostra quotidianità.

I cellulari, con il passare degli anni, sono diventati sempre più all’avanguardia e tecnologici. La maggior parte dei dispositivi, infatti, potrebbe sostituire tranquillamente un PC ma anche la macchina fotografica. Questo non fa che alimentare l’utilizzo dei cellulari a qualsiasi ora del giorno. Una volta diventati obsoleti, poi, potranno essere riciclati in questi 5 curiosi modi.

Per quanto riguarda la pulizia, tuttavia, alcuni sostengono che siano l’oggetto più sporco in assoluto. I cellulari vengono lasciati su tavoli, portati nelle borse e maneggiati anche in condizioni non ottimali.

Per questo motivo in vista di maggiore igiene sarà importante procedere alla pulizia accurata, sia del cellulare che della cover.

Molti si ricordano del cellulare dimenticandosi, però, della cover che con la sua funzione di protezione accumulerà la maggior parte di sporcizia.

Non solo bicarbonato e aceto per pulire la cover in silicone o legno e togliere il giallo dalla plastica trasparente

Le cover, solitamente, sono realizzate in materiali resistenti come plastica, silicone e in alcuni casi legno. Come in tutto anche nel caso delle custodie ce ne saranno di più o meno resistenti.

La pulizia, nei primi due casi, sarà molto semplice e intuitiva. Infatti per pulire le cover in silicone sarà sufficiente sciogliere alcune scaglie di sapone di Marsiglia o neutro in una bacinella di acqua tiepida.

La cover potrà essere lasciata a mollo per alcuni minuti, questo assicurerà la rimozione della sporcizia.

Le cover in silicone, poi, dovranno essere asciugate utilizzando un asciugamano che non lasci residui come pelucchi.

Nel caso di macchie ostinate, poi, si potrà utilizzare anche una manciata di bicarbonato da strofinare sulla zona.

Legno

Le cover in legno, al contrario di plastica e silicone, dovranno essere tenute lontane dall’acqua che potrebbe macchiarle irrimediabilmente.

Per pulire la cover in legno sarà necessario utilizzare una miscela di acqua e aceto da spruzzare sulla cover.

Anche in questo caso, però, non bisognerà procedere con troppa frequenza. Meglio limitare la pulizia a un paio di volte al mese.

E il giallo?

Le cover trasparenti, poi, con il tempo potrebbero ingiallirsi. Per togliere il giallo dalla plastica trasparente potrà essere utilizzato il bicarbonato o, in alternativa, il dentifricio.

Sarà sufficiente unire una manciata di bicarbonato all’acqua acqua fino a dare vita ad un composto omogeneo.

Con questa miscela o con del dentifricio sbiancante si potrà procedere alla pulizia della cover. Strofinare fino a quando non sarà tornata pulita e trasparente. Ecco perché non solo bicarbonato e aceto per pulire la cover in silicone o legno ma anche sapone di Marsiglia e dentifricio.