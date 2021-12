Non solo bicarbonato contro i maglioni in lana che pungono ma anche questi 2 economici rimedi naturali

L’autunno, in molte zone di Italia, ha lasciato spazio all’inverno. In molti si sono affrettati a ritirare gli indumenti più leggeri per sostituirli con maglie e maglioni in lana.

Più volte si è sottolineato come sia importante cercare di acquistare prodotti di buona qualità magari più costosi ma duraturi.

Infatti, farsi ammaliare da maglioni all’apparenza molto belli e caldi ma di materiale scadente ci porterà a spendere molto più denaro.

Quindi, cercare buone maglie in lana sarà preferibile sia per una questione ecologica che di risparmio.

Tuttavia, anche i maglioni in lana possono avere qualche inconveniente. Da un lato, infatti, è necessario fare molta attenzione durante il lavaggio per evitare di rimpicciolirli o di infeltrirli.

Un altro fastidioso problema legato proprio alla lana è la tendenza a pungere la pelle. A meno di utilizzare una maglia in cotone sotto il maglione alcuni tipi di lana saranno la causa di fastidiose irritazioni.

Perché punge e quale scegliere

Il problema si presenta di frequente principalmente su maglioni in lana ma molto economici. La qualità della lana, infatti, incide parecchio sulla questione. Lane a basso costo sono, frequentemente di seconda scelta e, quindi di bassa qualità.

La lana tradizionale composta da fibre molto grosse, infatti tende ad essere molto irritante.

Ci sono delle tipologie di lana perfette per tutti coloro che hanno la pelle particolarmente delicata. In questo caso si consiglia di acquistare lana Merino o di alpaca dai filati molto più sottili. La prima è una tipologia di lana molto delicata e morbida, perfetta per i bambini. Il cashmere, poi, è un’altra varietà di lana molto lussuosa che tende a non pungere e a resistere a lungo nel corso degli anni. La lana di alpaca è ottima per proteggere dal freddo, più rispetto ad altre tipologie di lana. Molto morbida, come nel caso di Merino e cashmere, non è fastidiosa a contatto con la pelle.

Non solo bicarbonato contro i maglioni in lana che pungono ma anche questi 2 economici rimedi naturali

Ma se possediamo un maglione che punge come fare a risolvere il problema? Ci sono alcuni rimedi utilizzati anche in passato per cercare di ridurre il fastidio. Non solo bicarbonato contro i maglioni in lana che pungono ma anche questi 2 economici rimedi naturali.

Il primo è quello di immergere il maglione in una bacinella ricolma di acqua fredda e aggiungere sei cucchiai di balsamo. Il tutto andrà lasciato in acqua per circa tre ore, alla fine del tempo avvolgere il maglione in un panno umido e strizzarlo.

A questo punto lasciare asciugare all’aria senza metterlo sopra i termosifoni.

In alternativa si potrà mettere il maglione a mollo in tre bicchieri di latte per tre o quattro ore dopo aver proceduto con il lavaggio.

Rimuovere il latte utilizzando acqua tiepida ma non calda per evitare di rovinare il maglione.

Si potrà, poi, anche utilizzare il bicarbonato, circa due cucchiai in una bacinella. La lana dovrà essere lasciata a mollo anche tutta la notte prima di essere risciacquata.