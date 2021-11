Siamo decisamente un popolo di buongustai e nessuno lo può negare. Tutto sommato, rispetto ad altri, siamo anche un popolo abbastanza in salute. Secondo le statistiche internazionali, infatti non siamo tra i popoli con i valori di colesterolo e glicemia più alti. Probabilmente ci salva la famosa dieta mediterranea. Attenzione però che dietologi e nutrizionisti ci ricordano come dopo i 50 anni la nostra dieta dovrebbe cambiare e supportare meglio l’avanzare dell’età. Per questo motivo, non solo bibite e snack potrebbero causare l’invecchiamento ma anche questo eccesso a tavola. Andiamo a vedere un errore che potremmo fare tutti e che dovremmo evitare per cercare di rimanere più giovani.

Attenzione all’eccesso di proteine

Moltissimi dei nostri primi piatti contengono già le proteine. Dai tortellini alle lasagne, dalla carbonara all’amatriciana, fino ai semplicissimi spaghetti col ragù. Parliamo di piatti deliziosi ed eccezionali che ogni volta ci fanno provare sensazioni positive a gusto e palato. Il problema è che spesso dopo questi piatti, o addirittura prima, con gli antipasti, c’è un altro carico proteico. Ci riferiamo, per esempio, al classico tagliere di salumi, al piatto di affettati misti, alla cotoletta o all’hamburger. Giusto per fare qualche esempio pratico. E, in casi come questi, spesso le donne sono più accorte dei maschietti, preferendo una bella insalata o un piatto di verdure.

Bibite gasate e snack di ogni tipo sappiamo che potrebbero contenere più grassi e coloranti che nutrienti. Ma, se non ne siamo consumatori quotidiani, stiamo attenti che anche l’eccesso di proteine della carne potrebbe fare la sua parte nel nostro invecchiamento.

L’abuso di proteine animali è ormai da anni al centro di importanti studi scientifici. La medicina, infatti si dividerebbe sulle potenziali pericolosità dell’eccesso proteico sulla funzione dei reni. Bisogna usare il condizionale perché, come segnalato nello studio che alleghiamo, non ci sono ancora sperimentazioni sicure al 100%. Gli stessi ricercatori si riservano però di poter dare presto delle risposte più corrette ed esaurienti. Per capire se esista effettivamente una correlazione sicura tra l’eccesso di proteine e i problemi ai reni.

C’è poi l’eterno dilemma dell’obesità

Parlare di eccesso di proteine animali potrebbe però coincidere con l’aumento del peso. Su questo la medicina concorda, affermando che abusare di determinate proteine animali, potrebbe effettivamente causarci l’aumento del peso. In particolare, i medici sconsigliano di mangiare troppo spesso wurstel e insaccati, salumi e carne di maiale grassa, agnello e carne con la pelle.

