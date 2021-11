Tra le centinaia di razze di cani selezionate per secoli, tra le più amate ci sono i cani con le zampe corte. I più famosi sono senz’altro i simpatici bassotti e i nobili corgi. Ma molti non sanno che in realtà esistono decine di razze basse, selezionate ciascuna per uno scopo ben preciso. Oggi la maggior parte di queste razze è diventata da compagnia, ma ognuna conserva il proprio carattere e la propria personalità. Vediamo quindi cinque razze con le gambe corte che potranno essere nostri compagni fedeli.

Non solo bassotti e corgi, ecco altre 5 razze adorabili con le gambe corte e il cuore grande

Generalmente le razze con le gambe corte sono state selezionate per due scopi: il primo è la caccia, il secondo è la pastorizia. I cani da caccia con le gambe corte servivano per inseguire la preda fin nella sua tana, dove cani più grandi non riuscivano ad arrivare. Per quanto riguarda la pastorizia, i cani con le gambe corte sapevano infilarsi agilmente tra le greggi e mordere gli stinchi degli animali per costringerli a muoversi.

Ma conosciamo più nel dettaglio alcune di queste razze. Non solo bassotti e corgi, ecco altre 5 razze adorabili con le gambe corte e il cuore grande.

Spaniel Tibetano

Lo spaniel tibetano è un cane nobile e dalle antiche origini. Non è un vero spaniel, ma si chiama così perché assomiglia un po’ ai classici cani inglesi. Ha un pelo morbido, con molte colorazioni. Molto socievole, ha bisogno di stare sempre vicino al suo umano. Questa razza è stata selezionata dai monaci tibetani per la compagnia, ed è un perfetto cane di famiglia.

Lancashire Heeler

Razza piccola e robusta, veniva usata per la pastorizia. Purtroppo non se ne vedono molti esemplari in giro. È un cane socievolissimo, sempre allegro e amichevole, e molto robusto.

Sussex Spaniel

Splendido spaniel dal colore unico. Possiede un mantello color fegato con sfumature dorate, che è identificativo della razza. Una cane dal temperamento tranquillo e amichevole, perfetto anche per i bambini

Drever

Il Drever è un piccolo segugio originario della Svezia, che un tempo si utilizzava per la caccia al cervo. Assomiglia un po’ a un Beagle, ma con il corpo in proporzione più lungo e le zampe corte. A differenza di molti cani di razza, il Drever non presenta particolari problemi di salute, ed è molto robusto. Di carattere amichevole e equilibrato.

Norwich Terrier

Simpaticissimo piccolo terrier, si utilizzava un tempo per la caccia ai roditori, ma oggi è diventato un perfetto cane da compagnia. È una delle razze di terrier di dimensioni più piccole. È indipendente, coraggioso, molto intelligente e fedele al suo umano.

Ma le dimensioni non sono la sola caratteristica da considerare quando scegliamo un cane. È anche importante il mantello, specialmente se ci teniamo ad avere una casa sempre pulita.

Ecco le tre razze di cane che perdono meno pelo per non impazzire con le pulizie.