Probabilmente le gelate invernali non sono ancora finite, ma possiamo già predisporre il nostro orto per accogliere le future colture.

Potremo ancora ammirare i fiori dell’inverno e raccogliere quanto di buono la natura ha da regalarci in questa stagione e fare nuovi programmi.

Infatti, se saremo organizzati, potremo già pensare a cosa coltivare nelle prossime settimane e come sostituire le colture invernali. Ci sarà davvero da fare una scelta oculata se non abbiamo molto spazio. Sarebbe bene puntare su fiori e piante che ci sembrano necessari.

Piante aromatiche da coltivare in vaso

Ecco perché sarebbe bene pensare di coltivare le piante aromatiche più note e apprezzate. Basilico, prezzemolo e anche timo da coltivare in vaso sul balcone di casa nostra ci daranno grandi soddisfazioni. Vediamo insieme come potrebbe avvenire la coltivazione del timo e usufruire così di questa profumatissima pianta.

Innanzitutto, se non siamo esperti sarebbe meglio acquistare delle piantine di timo dai rivenditori specializzati. Una volta a casa rinvaseremo la piantina in un vaso di maggiori dimensioni.

Dovremo porla in un vaso di terracotta e utilizzare del terriccio che permetta di drenare l’acqua dell’innaffiatura per evitare ristagni. In secondo luogo, poniamo la pianta in una zona soleggiata. Quando farà molto freddo sarà meglio porla al riparo dalle intemperie o dentro una piccola serra. Il timo comunque ha buone capacità di resistere al freddo dell’inverno, ma è bene non esporlo troppo a piogge e vento.

Non sarà necessario innaffiare troppo spesso la pianta, ma poco e frequentemente è la giusta proporzione. Solamente con l’arrivo delle alte temperature il timo necessiterà di innaffiature più abbondanti.

Non solo basilico e prezzemolo ma anche questa profumata pianta aromatica può essere coltivata in vaso nelle prossime settimane

Se invece per la coltivazione del timo volessimo utilizzare dei semi dovremmo aspettare la primavera per poterlo fare o predisporre un semenzaio da mettere in una serra. Una volta spuntate le piantine, sarà possibile trapiantarle nei vasi durante l’estate.

La riproduzione di timo sia per talea che per divisione dovrebbe avvenire nei mesi non troppo freddi, quindi in primavera o in autunno. Quindi, anche in questo caso, potremo solo preparare il terreno e avviare le pratiche tra qualche settimana.

Se effettueremo tutti passaggi con accuratezza, il timo durerà tutto l’anno e per portarlo in tavola sarà sufficiente tagliare i rametti e farli essiccare. Sarà adatto per condire carni e minestre o preparare degli ottimi infusi.

Dunque, non solo basilico e prezzemolo ma anche il timo è un’ottima pianta aromatica che dovrebbe essere coltivata sul balcone di casa nostra.