Molti stanno facendo il conto alla rovescia per le festività natalizie, per potere staccare qualche giorno dal lavoro e riposarsi in famiglia.

Con l’arrivo di queste festività è inevitabile passare più tempo in cucina, soprattutto se avremo ospiti in casa per la vigilia o per Natale.

Molti infatti stanno preparando il menù da portare in tavola ma non è sempre facile soddisfare il palato di tutti.

È fondamentale anche conoscere eventuali esigenze nutrizionali ed intolleranze dei nostri commensali, per non rischiare di creare situazioni spiacevoli.

Non solo banane, ecco come sostituire le uova nelle ricette dolci con questi 3 alimenti che molti hanno in cucina

Tra le intolleranze, troviamo quella alle uova e quindi sarà bene accertarsi preventivamente che i nostri ospiti possano assumerle regolarmente.

Se invece vogliamo andare sul sicuro e preparare delle ricette alternative, anche quelle dolci, possiamo sostituire facilmente le uova con questi 3 alimenti.

Possiamo optare per il burro d’arachidi, tenendo presente che inciderà sul gusto finale del dolce che andremo a preparare.

Sarebbe meglio utilizzarne uno con pochi zuccheri, magari fatto anche in casa. Nel fare lo scambio, consideriamo che 3 cucchiaini di burro di arachidi sostituiscono un uovo.

Il burro di arachidi, avendo un gusto particolare, si abbina meglio ai dessert composti da pere, mele, cioccolato o banane.

La frutta secca di cui è composto è ricca di antiossidanti e possiamo proporla a Natale oltre alle noci e mandorle per sorprendere gli ospiti.

Anche l’avocado è un alimento molto nutriente ed è composto da una polpa tipicamente grassa che la rende ideale per le preparazioni dolci.

Generalmente potrebbero essere sufficienti 65 grammi di polpa per sostituire ogni uovo ma, ovviamente, saremo noi a valutare in base alla consistenza che prenderà l’impasto.

È consigliato usarlo soprattutto nei dolci a base di cioccolato, perché ci si abbina perfettamente il gusto.

Infine, sorprendentemente, per realizzare il nostro dolce potremmo sostituire un uovo con 40 g di mela grattugiata.

La frutta è in grado di legare molto bene gli ingredienti tra loro, permettendoci di ottenere un dolce umido e molto soffice.

È però necessario fare particolare attenzione a ridurre la quantità di zucchero prevista dalla ricetta poiché la mela già contiene zuccheri.

Per spennellare i nostri dolci, invece, potremmo sostituire le uova con del latte caldo, anche vegetale, e zucchero di canna.

Dopo averli mescolati, e prima di infornare, dovremo spennellare gli ingredienti sull’impasto utilizzando un apposito pennello, così otterremo una doratura eccezionale.

