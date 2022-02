Non solo avrebbero proprietà benefiche per la salute del cervello ma i carciofi sarebbero una delizia inaspettata con questa carne leggera e digeribile

I carciofi sono un ortaggio che sta quasi per chiudere la sua stagionalità, ma al mercato si trovano ancora alcuni prodotti di ottima qualità. Si possono cucinare in tantissimi modi e mangiare addirittura crudi, come abbiamo spiegato in questa sfiziosa ricetta light e prelibata. Nello stesso articolo abbiamo anche parlato delle loro ottime proprietà per il buon funzionamento del metabolismo, dell’intestino e anche contro il colesterolo alto. Non solo avrebbero proprietà benefiche per l’intestino ma anche per la salute di tutto l’organismo.

I benefici dell’agnello

Sono un preziosissimo contorno abbinato a frutta di stagione o a delle carni magre e soprattutto digeribili. Tra queste troviamo la carne di agnello che è molto utile per lo sviluppo della muscolatura. Indicata per chi pratica sport, è ricca di ferro e vitamina B. Ma non solo, è anche fonte di proteine e altri minerali, tra cui zinco e potassio. È una carne consigliata anche per lo svezzamento dei bambini. Vediamo, di seguito, come preparare un buonissimo piatto unico o come secondo, magari per il pranzo della domenica.

Non solo avrebbero proprietà benefiche per l’intestino e la salute del cervello ma i carciofi sarebbero una delizia inaspettata con questa carne leggera e digeribile

Lavare e pulire i carciofi. Tagliarli a pezzi dopo aver tolto le parti dure. Le foglie esterne mettiamole da parte, magari per un decotto. Togliamo anche la peluria interna e scartiamola definitivamente. Mettiamoli in pentola con olio, aglio e prezzemolo. Il tempo di cottura servirà per ammorbidirli e, in seguito, togliamone una buona metà, mettendola da parte. Aggiungiamo l’agnello tagliato a pezzi, lasciando anche le ossa. Rosoliamolo molto bene aggiungendo un mezzo bicchiere di vino bianco, non di più. Far cuocere con i carciofi rimasti in pentola. Se vediamo che la carne si sta asciugando troppo si potrebbe aggiungere del brodo, anche vegetale, di carne o di dado.

Facciamo cuocere fino a quando l’agnello non si stacca dall’osso, questo indicherà che la carne si sta intenerendo. Una volta raggiunto questo livello di cottura, aggiungiamo gli altri carciofi e finiamo di cuocere tutto insieme. A fine cottura aggiungere un po’ di pepe nero. In alternativa si possono unire anche dei finocchietti sardi, dal sapore e odore intenso. Ottimi per aromatizzare la carne cotta in pentola. In tutte le ricette l’agnello viene rosolato prima e i carciofi aggiunti dopo, con questa ricetta invece il sapore e gli odori dell’ortaggio si uniranno meglio alla carne e ai suoi profumi. Quindi possiamo dire che i carciofi sono un ottimo abbinamento con carni rosse e soprattutto magre.