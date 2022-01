La stagione invernale ci offre una varietà di ingredienti gustosi e colorati. Con la frutta e la verdura possiamo creare ricette deliziose per sorprendere i nostri ospiti. Spesso siamo abituati ad utilizzare la frutta nella preparazione di golosi dolci. Tuttavia, tra i fornelli possiamo sperimentare con gli ingredienti, creando deliziosi accostamenti tra dolce e salato. In questo articolo andremo a proporre 2 gustose ricette per preparare degli sfiziosi antipasti con i mandarini.

Non solo arance e limoni ma con i mandarini si possono preparare gustose ricette e antipasti

Gli agrumi: arancia, limone e mandarino si sposano alla perfezione con una grossa varietà d’ingredienti salati. Nei 2 antipasti che andremo a presentare quindi accosteremo il sapore acidulo del mandarino con il delicato aroma di due verdure di stagione.

La prima ricetta che andiamo a vedere è una preparazione dagli odori delicati e mediterranei. Andiamo a vedere gli ingredienti e il procedimento per preparare questo antipasto per 4 persone.

4 mandarini di grandezza media;

100 gr di salmone affumicato;

1 finocchio;

100 gr di pinoli;

Sale, pepe, prezzemolo, olio extravergine d’oliva q.b.

Laviamo per bene i mandarini sotto il getto d’acqua corrente, asciughiamoli e tagliamo la parte superiore, teniamola da parte, ci servirà poi per la decorazione. Con con un cucchiaino svuotiamo i frutti della loro polpa e teniamo da parte le calotte dei mandarini. Puliamo gli spicchi eliminando i filamenti bianchi ed eventuali semi presenti, infine tagliamoli a dadini piccoli. Procediamo sminuzzando il salmone, il finocchio e il prezzemolo. Mettiamo in una ciotola il salmone, il finocchio, il prezzemolo, i pezzetti di mandarino, i pinoli e amalgamiamo il tutto. Aggiustiamo di sale, pepe ed olio e continuiamo ad amalgamare gli ingredienti. Infine, farciamo le calotte dei mandarini vuoti e serviamo l’antipasto in tavola.

Gioco di consistenze

La seconda ricetta che andiamo a proporre ci consente di realizzare dunque un gustoso gioco di consistenze tra ingredienti morbidi e croccanti. Andiamo a vedere gli ingredienti e la preparazione per 4 persone.

8 mandarini;

1 sedano rapa;

½ limone;

25 gr di uvetta:

25 gr di nocciole tritate;

1 cucchiaio di miele;

Olio extravergine d’oliva, sale, pepe q.b.

Sbucciamo 6 mandarini eliminando tutta la parte bianca della scorza. Con l’aiuto di un coltellino liberiamo la polpa dalla pellicina che riveste i mandarini. Eseguiamo questo passaggio su una ciotola in modo tale che eventuali succhi non si disperdano, in seguito frulliamo i restanti 2 mandarini. Mettiamo l’uvetta a bagno nel succo di mandarini. Sbucciamo il sedano rapa, laviamolo e tagliamolo a listarelle. Mentre facciamo questo passaggio, immergiamo il sedano rapa in un composto di acqua e succo di limone per evitare che anneriscano. Preleviamo l’uvetta dal succo di mandarino e strizziamola. Versiamo il succo in un barattolo con 3 cucchiai di olio, il miele, sale e pepe. Chiudiamo e shakeriamo.

Componiamo il piatto

Dunque, a questo punto possiamo comporre il piatto. Distribuiamo nei piatti gli spicchi di mandarino, il sedano rapa sgocciolato, l’uvetta e le nocciole tritate. Condiamo il tutto con il succo di miele precedentemente preparato e serviamo in tavola il nostro delizioso antipasto.

Pertanto, non solo arance e limoni ma con i mandarini si possono preparare gustose ricette e antipasti sfiziosi per lasciare senza parole i nostri ospiti.