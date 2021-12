Inauguriamo dicembre parlando dei prodotti della terra che ci regala questo mese freddo nel quale saluteremo l’autunno.

La nostra lista della spesa si fa davvero interessante perché tante sono le varietà di frutta e verdura tipiche che possiamo acquistare.

Ritornano i must di stagione come gli agrumi, le infinite varietà di mele e di pere, e broccoli e cavoli per tutti i gusti.

Tuttavia, al di là di questi grandi classici, ci sono molte altre varietà che magari non conosciamo, meno famose e dai nomi particolari. In questo articolo avremo l’occasione di citarne alcune che impreziosiranno e renderanno più varia la nostra tavola.

Non solo arance e broccoli, per arricchire la dieta arrivano questi 4 tipi curiosi di frutta e verdura di dicembre

Iniziamo proprio dalla frutta e da un agrume considerato il più giovane tra tutti che è il pompelmo rosa.

Infatti, si trova nel nostro continente da poco più di 300 anni, ma ha conquistato molti con i suoi spicchi succosi, amarognoli e interamente rosa. Il suo succo è perfetto per fare una vera colazione da star o per arricchire dolci e insalatone.

Passiamo, ora, ad una particolare varietà di uno degli altri protagonisti dicembrini, il cachi.

La versione vaniglia ha origini orientali ma nei nostri supermercati è made in Italy, in quanto si coltiva tra Napoli, Caserta e Salerno. La sua polpa è dolcissima ma in più sprigiona un intenso odore di vaniglia che la rende perfetta per delle conserve di marmellata.

Nel nostro carrello, però, possiamo mettere anche il melone bianco, conosciuto come Melone di Babbo Natale o Piel de Sapo.

La sua polpa è bianca e custodita all’interno di una buccia rugosa e verde. Il suo gusto è delicato e dolcissimo ed è l’ideale per fare un tuffo nell’estate ma in pieno inverno.

Infine, possiamo provare il litchi o ciliegia della Cina, dalla buccia rossa e bitorzoluta e dalla polpa che sa di uva e rosa.

La verdura più curiosa

Rimanendo sempre nel territorio cinese, potremmo inserire nel nostro carrello della spesa di dicembre il pak choi o bok choi.

Si tratta di una varietà di cavolo tipica di questa nazione che per forma e colore ricorda molto le bietole nostrane. Possiamo lessarlo, farlo al vapore o in padella, facendo attenzione a cuocere molto bene gli spessi gambi.

A dicembre troviamo anche la catalogna, una varietà di cicoria conosciuta anche come “cicoria asparago”, dal sapore amaro e perfetta da ripassare in padella.

In questo periodo, poi, troviamo anche la patata rossa, da non confondere con la patata rossa americana anche se si assomigliano. In realtà, la sua colorazione è molto più arancione e il suo gusto ricorda quello della zucca misto alla patata. Per questo, i suoi usi sono più versatili per esempio in risotti e zuppe.

Infine, da non sottovalutare è la pastinaca, cugina rustica della carota, dalla pelle avorio. Le radici più piccoline possiamo mangiarle anche crude; le più grosse, invece, cotte in versione chips o purea.

Quindi, non ci sono solo arance e broccoli, per arricchire la nostra dieta arrivano questi 4 tipi curiosi di frutta e verdura di dicembre.

