Il 24 dicembre è oramai arrivato e molti di noi si staranno accingendo a preparare la casa per accogliere gli ospiti. Non tutti però sono consapevoli che in questo periodo dell’anno si muovono grandi energie. Il solstizio di inverno infatti è stato festeggiato con fuochi e riti propiziatori da innumerevoli popolazioni. La tradizione vuole che dopo Santo Stefano inizi il ciclo delle dodici notti che si concluderà con l’arrivo dell’Epifania. Questa mette un punto a questo periodo liminale, “portandosi via tutte le feste”.

Per accogliere però questi momenti è il caso di dedicarsi ad alcuni piccoli rituali, cose banali che includono anche la pulizia della casa, in modo da iniziare il 2022 con la carica giusta. Non solo amuleti e biancheria rossa, ecco quali sono i rituali propiziatori per attirare benessere, protezione e fortuna fra la Vigilia e Natale. Vediamo insieme dunque cosa dovremmo fare in questi due giorni per ottenere veramente questi benefici.

Non solo amuleti e biancheria rossa, ecco quali sono i rituali propiziatori per attirare benessere, protezione e fortuna fra la Vigilia e Natale

Ci sono tante credenze che possono rivelarsi utili. La prima riguarda il proprio ambiente casalingo. È necessario infatti tirarlo a lucido per purificarlo e poi diffondere in ogni stanza i fumi emessi da un ramoscello di ginepro. Un’altra invece riguarda l’abbigliamento e consiglia di indossare una camicia nuova e stirata a puntino il 24 notte per avere un anno sereno e tranquillo.

Le ultime invece si concentrano sui regali. Quando si danno o si ricevono dei gioielli è bene farli benedire per attirare i favori della dea bendata su di sé o sui propri cari. In alternativa basta prestare particolare attenzione al modo in cui questi si incartano.

Per portare il massimo dei benefici gli esperti suggeriscono di avvolgerli all’interno di carta rossa o dorata. Questi due colori infatti sono noti per catalizzare il benessere e non a caso sono quelli più in voga nelle occasioni di festa. In aggiunta o in alternativa è possibile legare i doni con un cordoncino rosso, chiuso con tre nodi. Questo piccolo accorgimento unirà il potere di questa sfumatura con quello riservato a questo numero. Il tre dovrebbe essere ripetuto anche in eventuali decorazioni del pacchetto.

Approfondimento

Tenere questa foglia nel portafoglio può attirare soldi, fortuna e benefici per un anno sereno e gioioso