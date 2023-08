Non solo aloe o calendula, ecco quali sono e quanto costano le creme per curare gli eritemi solari

Gran caldo sull’Italia in questi giorni. Da nord a sud, il sole è tornato grande protagonista. Il meteo si annuncia ottimo fino alla fine del mese. Chi ha scelto la seconda metà di agosto per partire in direzione vacanze sarà sicuramente avvantaggiato perché l’estate proseguirà ancora per diverse settimane. In tutto questo, però, occhio alla troppa esposizione al sole.

L’eritema è uno dei principali rischi, soprattutto per i bambini, quando si decide di rimanere in spiaggia per gran parte della giornata. Le protezioni alte sono il miglior modo per combattere i problemi dati dal sole. Tuttavia, a volte, può capitare che una zona rimanga scoperta. Vuoi perché si sta molto tempo in acqua, vuoi perché, magari, non si è spalmata bene la crema solare, soprattutto su spalle e schiena.

Le pelli più chiare soffrono maggiormente, nei primi giorni di esposizione, la possibilità di eritema. Importante, allora, sapere quali siano le pomate migliori per cercare di alleviare il fastidio.

Aloe e calendula sono i rimedi più semplici. Quelli che un po’ tutti adottano, andando molto spesso sul sicuro. Tuttavia, la cosmetica ci offre delle altre soluzioni altrettanto valide, se non ancora più specifiche.

Non solo aloe o calendula, ecco alcune pomate per alleviare i dolori da eritema

Costa 40 euro, su Amazon, la Body Butter Pomegranate di Seacret, ma è davvero un prodotto eccellente, perché idrata e lenisce la parte su cui va ad agire. Ha un effetto che dura oltre 12 ore, rendendo la pelle morbida e garantendo quei nutrienti necessari affinché l’eritema possa scomparire in breve tempo. Il suo profumo al melograno è certamente un ulteriore punto di forza.

Circa 10 euro in meno costa la Bioderma Photoderm Apres Soleil. Un latte doposole ideale per rinfrescare e lenire le irritazioni. Garantisce una freschezza immediata e per lungo tempo. Efficace sugli eritemi, ma ottima anche per idratare la pelle al termine di una giornata di mare.

Le pomate perfette per idratare la pelle e combattere gli eritemi

Elizabeth Arden Eight Hour Cream Skin Protectant è un’ottima crema, al costo di 25,65 euro, adatta a tutti i tipi di pelle. Non ha profumo e questo potrebbe essere un minus per qualcuno, ma l’efficacia è indiscussa e, in fondo, quello è l’aspetto principale. Ideale sulle scottature, lascia la pelle fresca e idratata per lungo tempo.

Connettivinasole Crema Gel contiene estratti di semi d’avena, un tubetto da 100 grammi costa poco più di 13 euro su Amazon. È una pomata studiata per il ripristino naturale della barriera della cute. È lenitiva e calmante sull’eritema, dà molto sollievo in poco tempo, regalando freschezza alla pelle.

Infine, Nuxe Sun Latte è disponibile su Amazon a 23,35 euro. Idrata la cute senza ungerla, con tutte le proprietà del latte. Ha un gradevolissimo profumo ed è adatta su tutte le parti del corpo. Molto gentile sugli eritemi, capace di donare la giusta sensazione di freschezza.

Insomma, non solo aloe o calendula, ecco le creme lenitive migliori sul mercato a cui attingere quando si hanno problemi di eritema e non solo. Infatti, sono assai efficaci anche come semplici doposole, da spalmare dopo un’intensa giornata di mare.