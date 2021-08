C’è un tumore molto pericoloso e che secondo una recente ricerca è in deciso aumento. Questa patologia è poco conosciuta dal pubblico, perché non se ne parla quasi mai e perché non è molto diffuso. La scarsa conoscenza di questo male porta a non capire i segnali rivelatori della sua presenza e spesso la cura non è immediata. Attenzione, perché le patologie tumorali nel maschio si manifestano non solo alla prostata, anche questo insidioso tumore conosciuto pochissimo è pericoloso per l’uomo.

Questa patologia colpisce esclusivamente la popolazione maschile, perché riguarda il cancro al pene ed è in deciso aumento. Le cause sono abbastanza chiare e la sua prevenzione altrettanto semplice. Se preso in tempo non desta troppi problemi, ma poiché riguarda un organo delicato spesso l’uomo preferisce tenere nascoste possibili malattie all’organo sessuale. Ecco quali sono le cause, come prevenirlo e come curarsi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non solo alla prostata, anche questo insidioso tumore conosciuto pochissimo è pericoloso per l’uomo

In Italia si parla molto di tumore, di come può colpire, su come prevenirlo. Per esempio basti pensare alle azioni messe in campo per contrastare nelle donne il tumore al seno. Oppure alla forte attività di prevenzione nella popolazione maschile per combattere il tumore alla prostata a partire dall’esame del PSA. Anche se questo indicatore non è totalmente affidabile, quindi occorre fare attenzione a questo segnale che può ingannare nel caso di tumore alla prostata.

Tumori al seno o alla prostata sono patologie che tutti conoscono e a cui tutti stanno attenti. Ci sono altre forme tumorali meno diffuse e scarsamente conosciute dal pubblico ma altrettanto pericolose. Il tumore al pene non solo è poco conosciuto ma chi manifesta questi problemi tende a minimizzarli e a non parlarne per pudore.

Un’indagine nel Regno Unito, pubblicata su Cancer Causes Control, ha fatto una preoccupante scoperta. La ricerca ha rivelato che nel Paese tra il 1979 e il 2009 i casi annuali di cancro al pene sono aumentati del 70%. Nella sola Gran Bretagna le diagnosi di questa patologia sono passate da 240 a 410 all’anno in trent’anni. Purtroppo in Italia non abbiamo una statistica come quella inglese, ecco perché non bisogna sottovalutare il problema.

L’uomo deve stare molto attento ai segnali premonitori. Una delle principali cause del tumore al pene è la fimosi, ovvero il restringimento del prepuzio. Tra le altre cause ci sono le infezioni croniche e un fattore che può sembrare incredibile, ovvero la scarsa igiene personale. Lavare poco e male l’organo sessuale maschile può portare ad un tumore al pene.

Le cure

In caso di riscontro della patologia in prima battuta il medico cerca di capire se si può intervenire con la chirurgia laser. In caso di forme tumorali più profonde o estese, allora il medico può consigliare al paziente la circoncisione. Ma potrebbe essere necessario anche rimuovere la parte dell’organo sessuale colpita dal tumore.

Per evitare di arrivare a una soluzione drastica è importante la prevenzione. Ecco perché un uomo, se riscontra problemi al pene, dovrebbe rapidamente ascoltare il parere di un medico.

La prevenzione è fondamentale nel campo delle patologie tumorali. Per esempio, ci sono alimenti che favoriscono il rischio di tumori e che è meglio evitare di mangiare, almeno in abbondanza. Come alcune sostanze alimentari che aumentano il rischio di cancro al colon in modo esponenziale.

Approfondimento

Questo rivoluzionario farmaco promette di ridurre moltissimo la mortalità del tumore alla prostata