Non solo albume di uova o latte detergente ma anche vapore e altri rimedi naturali per pulire e rinnovare la nostra borsa di pelle

Una borsa in pelle conquista tutti per la sua morbidezza e non può mancare nel guardaroba di ogni donna. Indossarla è un vero piacere perché si adatta ad ogni stile e rende ogni look più sofisticato. La pelle naturale ha infatti una morbidezza vellutata ed è insostituibile per creare capi senza tempo. Una borsa in pelle sopravvive agli anni e rimane bellissima anche quando è un po’ invecchiata. E se si sporca? Se il nostro bambino ci attacca lo zucchero filato? Se il cane la lecca perché è felice di rivederci? Possiamo pulirla e nutrirla con prodotti naturali, non solo albume di uova o latte detergente. Prodotti che abbiamo in casa e che la faranno durare più a lungo.

Latte detergente o latte di mucca

Con l’arrivo della primavera è tempo di tirare fuori dal guardaroba le borse e di rinfrescarle, per rigenerare la pelle e renderla più bella. Se le borse non sono macchiate ma solo un po’ sporche, possiamo pulirle con del latte detergente, che è molto delicato e non le rovina. Ne mettiamo una piccola quantità su un panno in microfibra e puliamo con un delicato movimento rotatorio. Lasciamo asciugare e con un altro panno in microfibra lucidiamo fino a togliere ogni residuo. Se non abbiamo in casa latte detergente, possiamo usare in alternativa latte di mucca e procedere nello stesso modo.

Lucido neutro o crema idratante

Dopo questa operazione mettiamo un po’ di lucido neutro su un panno in microfibra e applichiamo con movimenti rotatori per far assorbire il prodotto e rendere la pelle morbida e ben nutrita. Se non abbiamo lucido neutro possiamo usare un po’ di una qualsiasi crema idratante o nutriente. La crema nutriente è un po’ più grassa e dobbiamo aspettare che venga assorbita dalla pelle prima di indossare la borsa. Se la borsa è molto sporca può essere utile, prima di queste operazioni, pulirla con una gomma pane che va usata come se stessimo cancellando un disegno da un foglio.

Non solo albume di uova o latte detergente ma anche vapore e altri rimedi naturali per pulire e rinnovare la nostra borsa di pelle

Se invece la borsa si macchia e il latte detergente non riesce a pulirla, possiamo tentare con altri rimedi casalinghi. Con le borse scure si potrebbe usare il sistema del vapore. Si porta l’acqua di una pentola in ebollizione e, spenta la fiamma, si pone la borsa sul vapore per alcuni minuti in modo da ammorbidire la macchia. Dopo è sufficiente rimuoverla con un panno in microfibra.

Per una borsa di pelle chiara si può usare l’albume d’uovo montato a neve. L’albume va montato come se stessimo facendo un dolce e poi va spalmato su tutta la borsa. Si lascia asciugare e poi si lucida con un panno di lana fino a rimuovere tutto l’albume. La borsa tornerà come nuova e avrà una grande lucentezza. Dovremmo provare tutti questi sistemi prima su una parte interna e non visibile della borsa in modo da testare la resistenza della pelle. Se le macchie sono persistenti, bisognerebbe usare un prodotto professionale.

