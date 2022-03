Nel mangiare carne, uno dei tagli più nutrienti è sicuramente il petto di pollo. Come riportano diversi studi, infatti, si tratta di un alimento ricco di proteine nobili, ossia di alto valore biologico. Questo fattore, associato ad una discreta quantità di ferro e all’elevata digeribilità, renderebbero questa carne ideale per regimi alimentari ipocalorici. Inoltre, sarebbe adatta anche per bambini, anziani e convalescenti, poiché conterrebbe anche pochi grassi e altri sali minerali importanti come zinco e potassio.

Oltre alle proprietà nutrizionali, la carne di pollo è anche estremamente versatile in cucina. Infatti, si può preparare davvero in mille modi, anche all’interno di uno stufato con le verdure.

In questo articolo, invece, scopriremo una ricetta facile e veloce per gustare il pollo in una maniera alternativa. Per 4 persone ci serviranno:

600 g di petto di pollo;

800 g di patate;

100 g di formaggio grattugiato, come Grana o Parmigiano;

30 g di burro;

olio EVO;

semi di lino;

salsa di soia;

aglio;

sale.

Non solo ai ferri o al forno, ma ecco come cucinare il pollo in maniera alternativa

Innanzitutto, riempiamo un tegame con dell’acqua e mettiamolo sul fuoco. Nel frattempo laviamo bene le patate, priviamole della buccia e tagliamole a pezzetti. Dopo di che, appena l’acqua arriva ad ebollizione, versiamo le patate, aggiungendo anche il sale e cuociamo.

Per constatarne l’effettiva cottura, possiamo fare la prova dello stecchino, o con i rebbi di una forchetta.

Quando saranno pronte, quindi, scoliamole ed inseriamole all’interno di una ciotola, dove andranno schiacciate e ridotte in purea. Fatto ciò, uniamo il burro e il formaggio grattugiato, e amalgamiamo il tutto, con una frusta, fino a ottenere una crema liscia e omogenea.

A questo punto, tagliamo il petto di pollo a bocconcini e lasciamoli marinare in una salamoia di olio EVO, salsa di soia, pepe nero e aglio. Dopo circa 40 minuti, e dopo qualche mescolata, la carne avrà assorbito gran parte dei sapori ed è pronta per essere cotta.

Prima di fare ciò, però, immergiamo i bocconcini in una ciotola piena di semi lino e cerchiamo di ricoprirli bene. Fatto ciò, versiamo un filo d’olio EVO in una padella ed inizio a cuocere il pollo a fuoco moderato, girando ogni tanto.

Una volta pronti, possiamo impiattare, aggiungendo alla base il purè di patate e sopra i bocconcini di pollo appena cotti.

Quindi, abbiamo appena visto che il pollo si può marinare e cuocere anche in questo modo e non solo ai ferri o al forno.