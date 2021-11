Sul nostro splendido balcone di casa non dobbiamo per forza avere fiori o piante. Possiamo anche realizzare un piccolo orto. Magari abbiamo già iniziato a crearlo con le aromatiche: salvia, rosmarino e basilico. Però possiamo aggiungere anche altro, e non solo aglio ma a dicembre possiamo seminare sul balcone anche queste verdure. Piantare qualcosa sul balcone è diverso dal piantare dei semi nel terreno. Però se non abbiamo un terreno e vogliamo lo stesso delle verdure fresche, questo sembra essere l’unico modo.

Alcune verdure le possiamo seminare oppure le trapiantiamo

Durante il mese di dicembre possiamo seminare delle piante oppure possiamo trapiantarle. Se facciamo il trapianto, dobbiamo avere molta più cura e quindi usare dei teli per coprirle dal freddo e dal vento. In ogni modo possiamo trapiantare i bulbi di aglio, cipolla e scalogno. E possiamo trapiantare anche carciofi e asparagi. Se abbiamo le piante aromatiche, possiamo tagliarle e farle essiccare.

In realtà questo è il periodo migliore per trapiantare anche gli alberi da frutto, come il melo, il pero, il pesco, l’albicocco, il fico, il ciliegio, il mandorlo, il noce e il nocciolo. E non solo, perché questo è il mese perfetto anche per trapiantare i frutti di bosco. Quindi possiamo trapiantare il gelso, i lamponi, i mirtilli, le more, i ribes, il melograno, l’uva Spina e le fragoline.

Non solo aglio ma a dicembre possiamo seminare sul balcone anche queste verdure

Chi ha un giardino è avvantaggiato, anche perché lo spazio è maggiore. Sul balcone però cosa possiamo seminare? Ovviamente non possiamo seminare tutto, ma comunque ci sono molte verdure che possiamo piantare per la prossima stagione. Mettiamo i semi e tra mesi vedremo le piantine crescere.

In vaso, infatti, possiamo tranquillamente seminare spinaci, agretti, piselli, fave, ravanelli, carote e aglio. È però importante capire dove mettere i vasi. Questi devono essere messi in una zona esposta al sole e allo stesso tempo protetta dal vento e dal troppo freddo.

Oltre alla semina di queste verdure, in realtà, in vaso possiamo trapiantare anche i frutti di bosco. Quindi possiamo prendere delle talee delle piantine che preferiamo e metterle nella terra di un vaso. In questo modo avremo i nostri frutti di bosco.

Evitiamo di piantare tutto insieme, ma dedichiamo ogni vaso a una singola verdura. Quindi facciamo il vaso per gli spinaci, uno per le carote, uno per i piselli e via discorrendo. Senza dimenticarci di trapiantare i frutti di bosco.

