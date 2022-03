Uno dei piatti più amati dagli italiani è il primo. Soprattutto la pasta è apprezzata e cucinata in svariati modi. Ogni Regione ha ricette particolari per prepararla con condimenti saporiti. Anche le forme sono tante: spaghetti, chiocciole, lasagne, ma anche tortellini, ravioli e gnocchi riempiono i piatti insieme a tanti tipi di sughi. Nella cucina italiana ci sono ricette che mostrano influenze straniere. Specialmente nel Sud questo è evidente nella pasticceria, ma anche in alcune preparazioni salate. In Sicilia, ad esempio, dolci come la cassata o alcuni primi portano i segni dell’influenza araba. Vediamo come preparare una pasta con un condimento molto particolare, gli spaghetti con la salsa moresca, i cui ingredienti sono:

600 g di spaghetti;

50 g di bottarga di tonno;

4 acciughe;

80 g di pangrattato tostato;

mezza arancia e mezzo limone;

un cucchiaio di zucchero;

un cucchiaio di aceto;

35 g di pinoli;

olio extravergine d’oliva;

1 spicchio d’aglio;

prezzemolo;

peperoncino;

cannella;

sale.

Se si dispone di un mortaio pestare la bottarga, i filetti d’acciuga, il pangrattato, un po’ di prezzemolo, i pinoli e un pizzico di peperoncino. In alternativa, usare il mixer. Sciogliere lo zucchero nell’aceto e spremere le metà dell’arancia e del limone. Unire il tutto al composto ottenuto e poi aggiungere un pizzico di cannella e un filo d’olio. Mescolare e mettere da parte. Cuocere ora al dente gli spaghetti in acqua salata e poi condirli con la salsa.

Non solo aglio e olio o con vongole, con queste veloci ricette siciliane la pasta sarà una bontà per pranzo o cena

Ora scopriamo gli ingredienti per preparare questi spaghetti con acciughe e capperi, un’altra ricetta della tradizione siciliana:

600 g di spaghetti;

olio extravergine d’oliva;

6 filetti d’acciuga;

600 g di pomodori pelati;

50 g di olive verdi denocciolate;

2 spicchi d’aglio;

15 g di capperi;

prezzemolo;

basilico;

origano;

sale e pepe.

Tagliare a rondelline le olive e fare a pezzetti piccoli i pomodori, oppure tritarli. In una padella capiente o un tegame riscaldare dell’olio e aggiungervi l’aglio. Appena rosolato, unirvi i filetti d’acciuga, capperi e olive. Dopo qualche minuto, versarvi il pomodoro, aggiustare di sale e di pepe e lasciare cuocere a fuoco lento per 15 minuti. Intanto fare cuocere la pasta in acqua bollente salata. Appena gli spaghetti sono pronti, versarli in padella, saltarli e poi servirli con un po’ di origano e un trito di prezzemolo e basilico.

Quindi, non solo aglio e olio e peperoncino per condire la pasta, oppure le solite vongole, le varie Regioni italiane possono offrirci lo spunto per diversi condimenti.

