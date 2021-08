Se mostrarsi in forma e con un fisico allenato è un desiderio che si manifesta durante tutto l’anno, d’estate è sicuramente ancora più presente. D’altronde questi sono i mesi in cui tutti ci vedono senza maglietta e senza vestiti che, solitamente, ci aiutano a coprire i difetti. Per questo, già da diverse settimane, molte persone si sono volute informare su quali fossero i migliori consigli per perdere peso e per eliminare il grasso. Mostrando così un addome, se non scolpito, perlomeno in forma. A questo proposito tra poco parleremo di quali sono le tecniche giuste a cui affidarsi.

Assolutamente fondamentale

Tra pochissimo andremo a parlare di quali allenamenti, oltre ai noti addominali, hanno la capacità di modellare l’addome e restituirci una pancia piatta. Prima di questo però è fondamentale sottolineare che il primo passo per ottenere qualsiasi risultato deve essere svolto a tavola. Difatti l’alimentazione sarà sempre l’arma più importante a nostra disposizione per perdere peso e grasso. Senza una dieta alimentare adeguata qualsiasi esercizio sarà, se non vano, difficilmente utile ed efficace.

Non solo addominali per ottenere una pancia piatta e sgonfia anche dopo i cinquanta

Innanzitutto, non dobbiamo farci spaventare o demoralizzare dal fattore età. Difatti, anche se non più giovanissimi, è sempre possibile raggiungere risultati incredibili con l’allenamento. Dobbiamo solo sapere come fare. Non a caso infatti abbiamo già parlato di come allenarsi dopo i quaranta per scongiurare il temibile invecchiamento da stress.

Oggi parliamo sempre di esercizi ma concentrandoci in particolare su quelli in grado di incidere sulla perdita di grasso addominale. Difatti vediamo perché non solo addominali per ottenere una pancia piatta e sgonfia anche dopo i cinquanta. È importante comprendere come, oltre allo specifico allenamento dei muscoli dell’addome, bisogni agire anche su altri fronti.

Vediamo quali. Innanzitutto, gli esercizi di cardio. Difatti camminare, andare in bicicletta e nuotare sono importantissimi al fine di smaltire calorie e bruciare grasso. Una costante attività cardio ci permetterà di vedere risultati anche e soprattutto sulla pancia, in poco tempo.

Inoltre, anche se molti non lo considerano importante, l’allenamento con i pesi. Per molti sembrerà strano ma l’aumento di massa muscolare ha benefici incredibili in relazione alla perdita di grasso. In quanto i muscoli, più sono grandi, più bruciano calorie e disperdono energie. Per questo motivo, assieme agli addominali e alle camminate frequenti, dotiamoci anche di pesi molto leggeri, ma non sopra i quattro chili. Così da effettuare con essi piccole ripetizioni di sollevamento, senza ovviamente farci male e stancarci eccessivamente. Noteremo come, incredibilmente, questo ci aiuterà moltissimo nel raggiungimento del nostro obiettivo di avere una pancia più sgonfia e piatta.