A volte, in alcuni punti della casa, si creano degli odori strani che sono difficili da individuare. Si cerca di capirne la causa ma non sempre si riesce. Non ci resta che sistemare qualche stratagemma per eliminare il cattivo odore. Allora non solo aceto e limone, ma eliminiamo i cattivi odori da frigo, scarpiera e gabinetto anche con un rimedio naturale e profumato.

Tenere pulita la casa, a volte, è una vera scommessa, perché da un momento all’altro potrebbero presentarsi degli inconvenienti. Uno fra tutti il cibo che brucia sui fornelli. Per fortuna le soluzioni esistono e anche pulire una pentola bruciata è possibile con tre trucchetti naturali della nonna.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Esistono poi dei prodotti naturali che sono molto utili nella pulizia di casa. Fra questi vi è il limone che, oltre ad essere un alimento salutare, ha la buccia molto versatile. La parte gialla della buccia è nota per aromatizzare caffè, dolci e pietanze. La parte bianca invece si butta e a torto. Infatti la buccia di limone è come una spugna naturale utile per la pulizia dei fornelli.

Non solo aceto e limone, ma eliminiamo i cattivi odori da frigo, scarpiera e gabinetto anche con un rimedio naturale e profumato

Un altro problema, che si potrebbe trovare in casa, sono i cattivi odori. Nel bagno sono anche fastidiosi. Se d’estate basterebbe aprire una finestra, d’inverno si rischia di gelare. Per fortuna esistono delle piante che, oltre ad assorbire l’umidità dall’aria, le donano anche una certa profumazione. Una pianta da bagno potrebbe essere l’edera, che assorbe gli odori ed è sempreverde.

Ma a volte i cattivi odori si formano in piccoli spazi chiusi, come il frigorifero o le scarpiere. Possono anche formarsi in zone circoscritte e poco frequentate, come cantina e soffitta. Per questi ambienti è possibile creare un assorbi odori naturale ed efficace.

Come creare un assorbi odori casalingo

Procuriamoci un barattolo di plastica o in vetro fornito di tappo. Riempiamolo di bicarbonato di sodio, argilla verde, argilla bianca, amido di mais e fondi di caffè asciutti. Le argille, oltre ad essere usate nella cosmesi perché assorbono il sebo dalla pelle, sono anche degli assorbi odori naturali. Lo sono anche il bicarbonato, l’amido di mais e il caffè, sia in polvere sia nei fondi già utilizzati.

Li aggiungiamo a piacere e facciamo in modo di bucare il tappo. Posizioniamo questo potente assorbi odori nei punti che ne hanno bisogno e presto ci accorgeremo della sua efficacia.

Basterà aggiungere dei fiori secchi o delle scorze secche di agrumi, per dare anche una gradevole profumazione.

Un rimedio efficace e delicato allo stesso tempo.