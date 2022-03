Gli alimenti possono diventare un’immensa fonte di benefici per il nostro organismo. Tutto ciò che dobbiamo fare è conoscere le proprietà dei cibi e degli ingredienti che decidiamo di mettere in tavola. Prendendo diverse informazioni e confrontandoci con il nostro medico di fiducia, infatti, potremo sicuramente sfruttarne ogni beneficio al massimo. Oggi vediamo alcune proprietà piuttosto interessanti di un ingrediente in particolare: la santoreggia.

La santoreggia, una formidabile erba aromatica con diverse proprietà benefiche per la nostra salute che potrebbe aiutarci a proteggere l’organismo

La santoreggia è un’erba aromatica piuttosto conosciuta, ma non ancora diffusa come potrebbe. Infatti, questo ingrediente nello specifico contiene diverse proprietà ottime per il nostro organismo, che potremmo sfruttare al meglio. Come avevamo già specificato in questo nostro precedente articolo, per esempio, la santoreggia può avere diversi benefici per la nostra salute. Per esempio, potrebbe appunto aiutarci a controllare i livelli di colesterolo cattivo presenti nel nostro sangue. Ma non solo. Pare, infatti, che quest’erba aromatica potrebbe essere utile anche per la salute del nostro cuore, proteggendolo da diversi problemi. Infine, grazie alla presenza di vitamine dei gruppi A, C e B6, la santoreggia sarebbe ottima anche per dare una spinta in più al nostro metabolismo. Ma sembra che non sia finita qui.

Non solo accelererebbe il metabolismo e combatterebbe il colesterolo, ma questo gustosissimo ingrediente ci aiuterebbe anche con un altro problema che molti vivono

A darci altre informazioni su questa erba aromatica sono proprio gli esperti di Humanitas. Questi ultimi, infatti, sottolineano alcuni benefici non molto conosciuti di questo ingrediente. Per esempio, c’è un problema comune che potrebbe essere ridotto proprio da quest’erba aromatica e si tratta degli spasmi muscolari. La santoreggia estiva, infatti, contiene delle molecole utili in questa situazione. In più, pare che abbia un’azione fungicida e battericida, sicuramente fondamentale per molti di noi. Quindi, ora sappiamo che la santoreggia non solo accelererebbe il metabolismo e combatterebbe il colesterolo in eccesso presente nel nostro sangue.

Infatti, ne conosciamo diversi benefici che sicuramente potranno tornarci utili. Ovviamente, ci sono delle precisazioni fondamentali da sottolineare. Infatti, non inseriamo questo ingrediente nella nostra dieta in modo indipendente. Prima di cambiare piano alimentare o provare nuovi alimenti, parliamone sempre con il nostro medico di fiducia. Solo un esperto che conosce il nostro stato di salute potrà effettivamente dirci la strada giusta da intraprendere.

