Molti la conosceranno per il mare, il colore tipico degli edifici, la struttura accentrata e gli scorci unici. È infatti meta di turismo e luogo di residenza di molti stranieri anche provenienti dal Nord Europa. Ma la “città bianca” di Ostuni in questo periodo ospita anche un altro gioiello che la rende una città unica. Si è infatti inaugurato un piccolo monumento unico nel suo genere. Non solo abeti e luci ma un gigante di 12 metri tessuto interamente a mano per rallegrare le festività in questa città gioiello. Una struttura fatta da tantissime formelle ricamate. Ma ecco cosa rende questo albero unico nel suo genere.

Si tratta infatti di un’opera totalmente realizzata, o per meglio dire intessuta, a mano. I 12 metri di altezza sono tappezzati di tanti colori e forme uniche. Ecco alcuni dettagli.

Tanti tasselli realizzati a mano dalle nonne

Sono circa 4.000 le formelle intessute a uncinetto. Una tecnica allo stesso tempo nota ma oramai poco diffusa, perché simbolo di un tempo e di un metodo di fare le cose che i giovani non conoscono più quasi per nulla. Ciascuna di queste formelle colorate è stata incastrata in modo tale da fare da tassello di un’unica composizione. L’illuminazione retrostante, poi, rende l’effetto finale unico. Questa creazione mirabile è opera di tante nonne. Circa 50 signore di un’età compresa tra i 70 e i 95 anni si sono messe all’opera per circa 2 mesi per presentare alla cittadina questo dono.

L’idea e la gestione delle energie sono state gestite dal centro di anziani “Il Filo d’Arianna” e dall’associazione “Le Radici del Sud”, che in questo modo hanno voluto rendere omaggio a due patrimoni importanti. In primo luogo alla produzione artigianale, così bisognosa di rilancio e di attenzione. Alla base di questa tipologia di prodotti infatti ci sono gli sforzi e la fantasia di tante persone. E poi al mondo delle nonne, che sono una parte irrinunciabile di sapere e di saggezza nella nostra comunità. Così facendo, si mettono insieme come tasselli risorse che avvantaggiano tutti, dalle persone che si sentono parte di qualcosa di più grande, ai passanti e curiosi che vedranno un’opera decisamente inconsueta.

Una gita in questa graziosa e luminosa città, anche d’inverno, sarà un’esperienza estetica e gastronomica di rilievo. Tra le tante bellezze ci sono le architetture barocche degli edifici religiosi, le piazze luminose per le pietre color crema e persino tante masserie sparse per il territorio.

