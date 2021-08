Prendersi cura della propria salute è un concetto fondamentale che dovrebbe posizionarsi alla base dell’esistenza stessa dell’essere umano.

Come tutti sanno, la salute e la prevenzione sono strettamente legate e dovrebbero camminare di pari passo per prevenire ed evitare l’insorgenza di alcune patologie e disturbi dannosi per l’organismo.

Ictus cerebrale e infarto del miocardio sono entrambi eventi cardiovascolari veramente seri che possono portare alla morte dell’individuo in pochi secondi. Dunque, il consiglio di tutti i medici e gli specialisti è quello di condurre uno stile di vita sano e seguire un’alimentazione equilibrata.

Ad esempio, un recente studio dice che mangiare abitualmente questi alimenti riduce il rischio di ictus cerebrali.

Tuttavia, la prevenzione sul cibo non basta per diminuire il rischio di malattie cardiovascolari.

Infatti, non solo a tavola ma per prevenire ictus e infarto dovremmo stare attenti a quest’azione quotidiana. Di seguito mostreremo di quale azione si tratta.

Prima, però, una precisazione è doverosa: la Redazione non vuole sostituirsi in nessun modo a medici e specialisti che andranno consultati sempre prima di prendere qualsiasi decisione. Ciò che vogliamo far emergere, quest’oggi, sono solamente 5 regole d’oro, 5 consigli pratici divulgati dagli esperti per vivere meglio e in salute.

Non solo a tavola ma per prevenire ictus e infarto dovremmo stare attenti a quest’azione quotidiana

In un articolo precedente avevamo parlato di come questa semplicissima azione quotidiana riduce il rischio di malattie, ictus e infarto.

Quest’oggi, invece, parliamo dei benefici di una semplicissima camminata. Ovviamente, tutti conoscono i vantaggi che l’attività fisica comporta al nostro organismo.

Tuttavia, per rendere realmente efficace una camminata è opportuno ricordarsi queste 5 regole d’oro:

Innanzitutto, non tutti lo sanno ma per apportare dei benefici duraturi al nostro organismo è opportuno camminare almeno 5 giorni a settimana e per 30 minuti al giorno. Inoltre, bisognerebbe mantenere un ritmo sostenuto e soprattutto senza fare soste.

Attenzione all’orario in cui si svolte l’attività fisica. In estate è consigliato camminare alle prime luci dell’alba oppure nelle ore serali, prima di cena.

Sono in molti a dimenticarlo, ma andrebbe effettuato un leggero riscaldamento anche prima di una semplice passeggiata.

Inoltre, le calzature non sono tutte uguali e per camminare bene il segreto è quello di optare per un modello che porti i talloni leggermente più in alto rispetto alle punte.

Infine, l’errore più comune per chi intende praticare attività fisica è la “non costanza”.

Per non vanificare tutti i benefici di una passeggiata è obbligatorio non far passare troppi giorni da una passeggiata e l’altra.

Un consiglio extra: attenzione anche alla modalità di camminata perché appoggiare il piede in questo modo può provocare seri danni alla salute.

Ed ecco svelato perché non solo a tavola ma per prevenire ictus e infarto dovremmo stare attenti a quest’azione quotidiana.