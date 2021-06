Possiamo andare fieri di una cosa: le spiagge del nostro Paese sono tra le più belle al mondo. Infatti, tendiamo ad andare sempre ai Caraibi, in Grecia o chissà dove. E questo è giustissimo, perché viaggiare, anche lontano, fa sempre bene. Ma dovremmo anche conoscere un po’ meglio le bellezze che sono proprio accanto a noi e che ci faranno sentire come in un altro universo. E questo è il caso del luogo che vogliamo presentare oggi. Il luogo in questione si trova in Liguria. Scopriamo quindi di più su questo posto meraviglioso.

Non siamo in una favola ma in una magnifica spiaggia italiana che ci farà venire voglia di stare lì per sempre

La Liguria, si sa, è famosissima per le sue spiagge. E neanche oggi ha intenzione di deluderci. Le sue rive, infatti, ci offrono una meraviglia da mille e una notte. Infatti, non siamo in una favola ma in una magnifica spiaggia italiana che ci farà venire voglia di stare lì per sempre. E si tratta di Punta Chiappa. Questo luogo meraviglioso, infatti, è caratterizzato da una lingua di roccia che, allungandosi sul mare, rende questo posto davvero unico. La bellezza irresistibile e lo spettacolo offerto da questo luogo ci lasceranno letteralmente a bocca aperta.

Il sentiero per raggiungere Punta Chiappa sarà difficile ma ne vale assolutamente la pena

Bisogna fare un piccolo appunto prima di concludere. Punta Chiappa, infatti, può essere un po’ complicata da raggiungere. Infatti, la sua anima selvaggia, rende il sentiero poco comodo per i visitatori. Ma, una volta concluso, capiremo che abbiamo fatto la scelta giusta. Lo spettacolo che ci si proporrà dinanzi agli occhi sarà unico e inconfondibile. Perciò, se stavamo cercando un nuovo posto da visitare per quest’estate, possiamo dire di averlo trovato. Per gli amanti del mare e del sole, questa è una meta decisamente ideale!

Approfondimento

