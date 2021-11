Il risparmio è la miglior ricchezza, diceva qualcuno. Nulla di più vero anche in cucina, dove saper dosare gli ingredienti e abbattere gli sprechi è una vera garanzia di successo. Per farlo, però, occorre puntare sulle ricette giuste.

Ed ecco subito una ricetta salva euro, perché non si spreca neanche un bianco d’uovo con questa torta di mele senza latte né burro. Se in molte ricette di questo dolce è possibile usare solo il tuorlo, questa ricetta desidera dare un’occasione anche agli albumi.

Le varianti della classica torta di mele sono tutte interessanti ed è un piacere sperimentarle. Anche quest’altra versione della torta di mele senza farina è una delizia da addentare in un boccone; mentre sbalordisce tutti questa consigliatissima girandola di gusto alle mele. Ma ecco come fare per non buttar via neppure un albume!

Ingredienti per la torta di mele meringata con albumi

120 grammi di succo di mela;

300 grammi di farina;

120 grammi di zucchero;

120 grammi di olio di semi di girasole;

scorza di limone q.b.;

60 grammi di nocciole;

3 o 4 mele medie;

3 uova medie;

una bustina id lievito.

Per la meringa

2 albumi;

60 grammi di zucchero a velo;

qualche goccia di succo di limone.

Attenzione perché non si spreca neanche un bianco d’uovo con questa torta di mele senza latte né burro

Questa ricetta nasce per riciclare gli albumi rimasti, perché no, anche dalla preparazione di una precedente torta di mele. Nella ricetta classica, infatti, molti sono soliti usare il solo tuorlo. Prepararla è semplicissimo.

Iniziare setacciando zucchero, farina e scorza di limone. Tritare in modo grossolano le nocciole. In un recipiente unire zucchero, farina, scorza di limone e le nocciole appena tritate.

Ricavare un buco al centro e versarvi all’interno il succo di mela, l’olio di semi e le uova. Unire anche il lievito e mescolare fino a ottenere un impasto liscio e cremoso.

Ultimi passaggi prima della cottura in forno

Tagliare le mele in fette sottili. Disporre l’impasto in una tortiera, avendo cura di livellarlo leggermente. Collocare sopra le fette di mele, con un motivo a proprio piacimento. Quindi, infornare a 180 gradi per circa 25 minuti. Mentre la torta raffredda dopo la cottura, dedicarsi alla meringa.

Quindi, montare albumi e zucchero a velo con il succo di limone. Una volta ottenuto un impasto spumoso, collocarlo in una tasca da pasticcere e formare piccoli ciuffi sulla superficie della torta. Cuocere in forno in modalità grill per circa 2 minuti. Gustare tiepida o anche fredda.

