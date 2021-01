Le parole vanno moderate in generale. Ancora di più se ci si rivolge ad un esponente delle Forze dell’Ordine. Per esempio non si possono dire queste frasi ad un poliziotto perché integrano oltraggio a pubblico ufficiale. Le situazioni di seguito proposte sono oggetto di altrettante sentenze della Corte di Cassazione.

Prima di tutto si parla di oltraggio a pubblico ufficiale quando si pronuncia una frase offensiva che leda l’onore di chi indossi una divisa. Deve trattarsi di una espressione forte e chiaramente offensiva. Deve andare oltre la semplice libertà di esprimere il proprio pensiero. Inoltre scatta l’oltraggio solo se la frase offensiva è pronunciata in luogo aperto, dove chiunque possa sentirla. Se offendete un poliziotto che sta perquisendo casa vostra non si tratta di oltraggio. Inoltre le sentenze chiedono che l’espressione offensiva sia udita da un numero minimo di persone. In molti casi la Corte ha ritenuto sufficienti due persone diverse dal poliziotto e da colui che lo offende.

Non si possono dire queste frasi ad un poliziotto

Quindi se anche la frase offensiva è stata pronunciata in luogo aperto non è oltraggio se le uniche persone presenti sono così lontane da non poter sentire.

L’ultimo requisito necessario per integrare questo reato è il seguente. Il poliziotto deve essere impegnato nell’atto di compiere il proprio dovere. Per esempio fare una multa o fermare un sospettato di furto. La frase offensiva deve riguardare proprio lo specifico atto del poliziotto. Quindi non è reato di oltraggio a pubblico ufficiale offendere un poliziotto fuori servizio. Oppure offenderlo per fatti che non riguardano lo specifico atto professionale che sta compiendo.

Questo non significa che se il poliziotto è fuori servizio lo si possa liberamente offendere. Non sarà oltraggio, ma può trattarsi di altro tipo di reato. Per esempio calunnia o diffamazione.

La miglior cosa da tenere sempre presente è che la calma è la virtù dei forti. Se in certi casi è impossibile mantenere la calma conoscere qualche regola può evitare di incorrere in reati particolarmente gravi.