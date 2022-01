Oggi ci occupiamo di cucina e, in particolar modo, di un ingrediente molto conosciuto e utilizzato, ossia la patata. Sappiamo bene quanto questo alimento possa essere versatile e delizioso. Tutto ciò che dobbiamo fare sarà scoprire il maggior numero di ricette possibile che lo coinvolgono per creare dei piatti a prova di chef. Infatti, ci sono dei piccoli trucchi e segreti che possiamo mettere in atto per servire delle ricette uniche e soddisfare tutti i commensali.

Patate, l’ingrediente gustosissimo che può essere preparato in diversi modi per deliziare il palato

Già in questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo indicato un modo del tutto inedito di cucinare le patate che sicuramente farebbe venire l’acquolina in bocca a chiunque. Oggi proponiamo un’altra ricetta, sempre con questo ingrediente principe, per poterne assaporare tutte le sfaccettature. Spieghiamo, quindi, come preparare le patate al cartoccio con robiola al pepe rosa. Per realizzare questo piatto procuriamoci:

5 patate;

220 gr di robiola;

25 gr di burro;

1 limone;

25 gr di formaggio grattugiato;

sale;

pepe rosa;

aceto balsamico.

Assicuriamoci anche di avere della carta stagnola in casa. E ora vediamo quali sono i passaggi necessari per dar vita a questa fantastica e particolare ricetta.

Non si capisce perché nessuno cucini le patate in questo modo visto che non sono mai state così deliziose e gustose

Per prima cosa, occupiamoci proprio delle patate, lavandole da residui di sporco e igienizzandole per bene. Successivamente, quando non saranno più bagnate, mettiamole su pezzi di carta stagnola che avremo precedentemente tagliato e, con cura, creiamo dei piccoli cartocci. Mettiamo il tutto su una teglia e lasciamo cuocere in forno per un’oretta a 200 gradi. Quando sarà trascorso il tempo necessario, tiriamo fuori il tutto, eliminiamo la carta stagnola e, con delicatezza, apriamo ogni patata a metà. Togliamo tutta la parte morbida interna che andrà mescolata in una ciotola con il formaggio grattugiato, il sale e il burro. Continuiamo a mescolare gli ingredienti fino a che non vedremo un composto denso e amalgamato e, ottenuto questo risultato, versiamo questa specie di salsa appena ottenuta nelle patate aperte.

Prendiamo intanto un’altra ciotola e mettiamo la robiola e il pepe rosa insieme, aggiungendo anche una spruzzata di limone. Aggiungiamo anche quest’ultimo composto all’interno delle patate e spargiamo su ognuna di esse un po’ di aceto balsamico. Non si capisce perché nessuno cucini le patate in questo modo visto che tutti ne andranno letteralmente pazzi.

