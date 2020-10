Con questi semplici trucchi ed accorgimenti, ecco come non sgarrare nel fare la dieta. Perché, per perdere peso, un’alimentazione equilibrata è una condizione necessaria. Ma non sufficiente. Dato che, spesso, è forte la tentazione di alimentarsi.

Il classico strappo alla regola. Segui, allora, questi suggerimenti. Non sgarrare nel fare la dieta con questi semplici trucchi ed accorgimenti. A partire dallo stabilire un preciso piano alimentare finalizzato al tanto agognato risultato finale, il dimagrimento. E, ovviamente, seguirlo con rigore. Ma, sempre e soltanto, dopo che la dieta sia stata prescritta da chi? Dal nutrizionista, naturalmente.

Non sgarrare nel fare la dieta con questi semplici trucchi, dalla motivazione alla ricompensa

Nel dettaglio, per seguire con rigore i dettami di una dieta occorrono, indubbiamente, motivazione e puntiglio. Di conseguenza qual è prima cosa da fare? La risposta è scontata: è innanzitutto necessario sbarazzarsi di tutti quei cibi che niente hanno a che vedere con la dieta da seguire. Non di rado, si tratta solitamente anche di cibi poco sani. E ad alta densità energetica. La motivazione a perseguire fino in fondo una specifica dieta è, certamente, più forte, poi, se a seguire il piano di dimagrimento non si è soli.

Chi ha una dieta da osservare, condividendo il percorso alimentare con qualcun altro, tende, infatti, ad essere molto più motivato. Ed anche più incoraggiato. Nello stesso tempo, inoltre, fare una dieta non deve però essere un’ossessione. Ad esempio, pesandosi tutti i giorni. Basta una volta a settimana, magari concedendosi una ricompensa se l’obiettivo del dimagrimento è stato raggiunto. Ad esempio, permettendosi il gusto di un gelato.

Come seguire un piano alimentare senza saltare i pasti

Fare la dieta non è come correre i 100 metri piani. Ma è una vera e propria maratona. In quanto solo perdendo peso a poco a poco si evita il rischio di riprendere, successivamente, i chili persi e, talvolta, anche con gli interessi.

Quindi, per accelerare il dimagrimento è assolutamente deleteria un’idea purtroppo assai comune e diffusa. Quella di saltare i pasti. Trenta minuti al giorno di leggera attività fisica sono, invece, un’ottima soluzione per aumentare il metabolismo, oltre che per accelerare il dimagrimento in maniera sana.

Per l’attività fisica giornaliera, tra l’altro, non serve andare in palestra. E spendere denaro. Basta andare su internet per individuare facilmente numerosissimi video gratuiti al riguardo. In particolare, prendi in considerazione quei video che spiegano come fare ginnastica con esercizi di tonificazione. Dalle gambe ai glutei, passando per le braccia e gli addominali.