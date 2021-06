Incorniciano l’occhio, rendono lo sguardo magnetico e attirano l’attenzione. Non solo, le ciglia proteggono i nostri occhi dalle impurità eterne e filtrano la luce solare.

Scure, chiare, incurvate, poco folte e quasi invisibili. Ognuno di noi ha le proprie caratteristiche e come il colore dei capelli e degli occhi, tutto dipende da un fattore ereditario.

Spesso sono trascurate ma come i capelli, anche le ciglia soffrono molto lo stress, i cambi di stagione e la cattiva alimentazione. Bisogna prendersene cura, come facciamo con tutte le altre parti del corpo.

Ma cosa indebolisce le nostre ciglia

Non è raro che le nostre ciglia smettano di crescere, si spezzino e perdano il loro volume. Alcuni fattori tendono ad indebolirle. Fattori ambientali, stress, alimentazione errata, cambiamenti ormonali. Ma anche trattamenti molto invasivi e cattive abitudini come andare a letto truccate o non struccarsi nella maniera corretta.

Non servono trattamenti costosi per avere delle ciglia lunghissime e folte come quelle delle attrici famose ma bastano solo 2 rimedi naturali

Per avere uno sguardo magnetico bisogna, quindi, che le ciglia siano sane e forti.

Non abbiamo bisogno di ricorrere a trattamenti molto costosi, ma possiamo prenderci cura delle nostre ciglia a casa e con prodotti molto economici.

Il primo prodotto da usare, è un alimento che tutti abbiamo nella nostra dispensa. Si tratta dell’olio di oliva molto usato per la cura del corpo, perché idrata e nutre la pelle.

L’olio di oliva protegge le nostre ciglia, le rende più forti, sane ed è un ottimo ricostituente. Basta applicarlo con l’aiuto di un cotton fioc o con un vecchio scovolino del mascara, naturalmente pulito. L’operazione deve essere effettuata tutte le sere.

Il secondo prodotto è un olio miracoloso. Può essere usato in cucina, sbianca i denti, è un ottimo idratante, contrasta le dermatiti e rallenta l’invecchiamento. Parliamo dell’olio di cocco biologico che favorisce anche la crescita delle ciglia, agendo sui follicoli piliferi. In oltre ha anche una leggera azione scurente, che dona più forza al nostro sguardo. Dovrà essere applicato di sera, con un leggero massaggio e risciacquato al mattino.

Ecco perché non servono trattamenti costosi per avere delle ciglia lunghissime e folte come quelle delle attrici famose ma bastano questi 2 rimedi naturali.