Tanti bambini staranno già preparando dei pensierini e delle poesie per quelli che sono spesso i loro “eroi”.

Stiamo parlando dei papà, che proprio il 19 marzo di ogni anno, nel giorno di San Giuseppe, celebrano la loro festa.

È proprio in questa occasione che si omaggia il genitore con dei regali o, come nel caso dei più piccini, con bigliettini, disegni e temi.

Accanto a questa tradizione, però, come spesso accade, ce n’è un’altra culinaria che riguarda diverse Regioni d’Italia.

Per San Giuseppe, infatti, in molte zone, soprattutto al Sud, si preparano le famosissime zeppole.

Al centro Italia, invece, non servono patate per queste frittelle che, seguendo la ricetta umbra, si scioglieranno in bocca.

Croccanti fuori e soffici dentro, sarà dura non farne una vera e propria scorpacciata.

Perché per San Giuseppe prepariamo questo dolce

San Giuseppe, secondo il Nuovo Testamento, altri non è che lo sposo di Maria ed il padre putativo di Gesù.

Insomma, uno dei padri più famosi della storia dell’umanità.

San Giuseppe viene festeggiato, secondo quanto stabilito dalla Chiesa Cattolica ogni 19 marzo.

Quello che forse pochi sanno è la previsione per cui, se il 19 marzo cade in una domenica di Quaresima si è soliti spostare la festa al giorno successivo.

Nel caso in cui invece la festività cada nella Settimana Santa, questa viene anticipata al sabato che precede la domenica delle Palme.

Ma perché in questa occasione si è soliti preparare delle frittelle?

La curiosità è che sembrerebbe proprio che lo stesso San Giuseppe, durante la fuga in Egitto, abbia svolto il mestiere di friggitore. Questo secondo, ovviamente, fonti non ufficiali e storie tramandate di generazione in generazione.

Scopriamo insieme qual è la ricetta umbra di queste straordinarie frittelle.

Non servono patate per queste frittelle di San Giuseppe umbre, soffici dentro e croccanti fuori e così buone che una tira l’altra

Ecco gli ingredienti necessari per realizzare le frittelle:

300 gr di riso;

1 lt di latte;

scorza di un limone;

cannella;

2 uova;

4 cucchiai di farina;

4 cucchiai di zucchero;

1 cucchiaio di burro;

sale;

olio di semi q.b.

Per prima cosa facciamo scaldare il latte con il burro e la scorza di limone, aggiungendo il riso solo ad ebollizione.

Facciamo cuocere per circa 30 minuti.

A cottura avvenuta, togliamo la scorza e facciamo freddare il tutto più a lungo che possiamo.

Impastiamo dunque il riso, lo zucchero e i tuorli delle uova, aggiungendo in corsa un pizzico di sale e di cannella.

A parte, montiamo gli albumi a neve e incorporiamoli dal basso verso l’alto.

Facciamo scaldare l’olio e, aiutandoci con due cucchiai, versiamo delle palline di composto, facendole dorare da entrambi i lati.

Spolveriamo con zucchero a velo o, ancora meglio, con dello zucchero semolato et voilà.

Tanti auguri a tutti i papà.

