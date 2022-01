Per quanto spesso siamo critici e brontoloni nei confronti del nostro Paese, quando si parla di cucina, non c’è popolo più unito degli italiani. Notare qualcuno che spezza gli spaghetti o che mette dell’ananas sulla pizza è quello che serve per mandarci, letteralmente, su tutte le furie.

Quando, poi, si parla di pasta il piatto su cui proprio non accettiamo errori è la carbonara.

Ma siamo veramente sicuri di sapere come fare una carbonara e quali siano gli ingredienti corretti? Sebbene infatti siano molteplici le varianti, ci sono alcuni ingredienti che proprio non possono mancare, mentre altri sarebbero proprio da escludere.

Questo lo sappiamo tutti

Partendo dalle basi, tutti sappiamo che la carbonara dovrebbe essere fatta con il guanciale e non con la pancetta. Questo non perché utilizzando la pancetta finiremmo vittime di una maledizione, ma perché la quantità e qualità del grasso è migliore nel guanciale.

Questo deve essere tagliato a listarelle o cubetti ed essere messo in padella a fiamma medio-bassa senza olio o grassi. Così facendo il guanciale diventerà croccante senza bruciarsi permettendo al grasso di sciogliersi lentamente. Quando il guanciale sarà croccante, separiamolo dal grasso in padella e mettiamolo da parte, mentre il grasso non andrà assolutamente buttato.

Non servono panna, latte e cipolla per fare la carbonara cremosa ma questi segreti che pochi conoscono

Veniamo ora alla parte cruciale di tutto il piatto: la salsa di formaggio e uova. Qui possiamo scegliere di utilizzare l’uovo intero o solo il tuorlo e se usare solo pecorino o aggiungere parmigiano, benché la ricetta originale preveda solo il primo. Per ogni uovo utilizzeremo circa 50 g di formaggio ed aggiungeremo abbondante pepe. Ad ogni modo, quello che non dovrebbe essere aggiunto alla salsa sono panna e latte che renderebbero solo più liquido il composto.

Il primo vero segreto è aggiungere parte del grasso del guanciale, naturalmente non bollente, dentro la crema di uova e formaggio. Questo conferirà da subito alla salsa un sapore deciso, sapido ed irresistibile.

Il segreto è tutto qui

Ed è proprio nel grasso del guanciale la chiave per una carbonara perfetta. A circa 3-4 minuti dalla fine della cottura della pasta dovremo finire di cuocerla in padella proprio nel grasso e risottarla.

Per chi non lo sapesse, infatti, non olio burro e grassi ma questo segreto degli chef rende la pasta sempre cremosissima permettendo di assorbire i sapori.

Il sapore del guanciale penetrerà direttamente dentro la pasta diventando da subito cremosa grazie all’amido naturalmente contenuto al suo interno.

Una volta cotta, togliere la padella dal fuoco ed aggiungere la salsa di pecorino e uova e mantecare. Infine guarniremo la nostra pazzesca carbonara con il guanciale che sarà rimasto croccante e gustoso.

