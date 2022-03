Ingrandire lo sguardo, renderlo più profondo e ammaliante. È uno tra gli obiettivi più ambiti di un bel make up. Ma in realtà non servono mascara volumizzanti o trucchi speciali per riuscire ad attirare l’attenzione sul nostro sguardo. C’è un trucco che andava molto di moda negli anni ’60 e che è spesso tornato alla ribalta anche ai nostri tempi. Che con un solo puntino nero sotto gli occhi lanciava uno stile incredibile chiamato “dot make up”. Il temine dot, infatti, in inglese significa proprio punto.

Nei tempi passati, molte modelle e attrici famose hanno provato almeno una volta a sfoggiare il loro dot make up. Come, ad esempio, la famosa supermodella Twiggy Lawson. Inventandosi diverse varianti, con risultati sempre molto efficaci e riuscendo a focalizzare l’attenzione sul proprio look particolare e soprattutto sullo sguardo.

Ovviamente è un tipo di trucco che andrà evitato se abbiamo il problema delle occhiaie o delle borse sotto agli occhi. Perché in questo caso sarà meglio non andare ad evidenziare proprio quella zona. Per il resto il dot make up si adatta molto bene a tutti i tipi di occhi.

Non servono mascara volumizzanti o trucchi speciali per ingrandire gli occhi e mettere in risalto lo sguardo, basta solo un piccolo segno sul viso

Sembra incredibile, ma per realizzarlo basta davvero pochissimo. Infatti, sarà sufficiente usare un eyeliner dalla punta morbida o una matita kajal, con la quale disegneremo un punto di circa 2-3 millimetri appena sotto entrambi gli occhi, in corrispondenza della palpebra inferiore. Questa è la versione più classica.

Ma è possibile sbizzarrirsi con la creatività in mille modi e in base all’occasione per cui vorremo usare questo tipo di trucco. Ad esempio di giorno, per una giornata comune, potremo optare per la versione con un solo puntino nero al centro della palpebra inferiore.

Oppure di sera, magari per andare in un bel ristorante, potremo decidere di usare un ombretto colorato con cui creare delle linee allungate. E impreziosire il trucco con un puntino nella parte interna dell’occhio vicino al naso e un altro punto nella parte esterna verso la tempia alla fine della coda dell’ombretto.

Vediamo un esempio di dot make up ideale per gli occhi scuri

Dopo aver creato sulla palpebra superiore una base neutra con ombretti dai colori caldi, disegniamo all’attaccatura delle ciglia superiori una classica linea di eyeliner verde smeraldo. Nella parte inferiore dell’occhio invece, sotto l’attaccatura delle piccole ciglia, disegniamo una linea di eyeliner nero. Mettiamo anche un po’ di matita nera all’interno dell’occhio. A questo punto, riprendendo l’eyeliner verde, andiamo a disegnare un punto verde, delle dimensioni che desideriamo, nell’angolo dell’occhio vicino all’attaccatura del naso. Mettiamo una bella passata di rimmel sia nelle ciglia superiori che in quelle inferiori. Ed ecco fatto un super trucco davvero originale.

È possibile anche creare una serie di punti di diverse dimensioni usando eyeliner colorati. O addirittura disegnare dei puntini glitterati, se vorremo far brillare come non mai i nostri occhi. Le possibilità sono davvero infinite e starà solo a noi decidere quella che più si addice a noi e alla situazione.

