Non servono limone o patate per pulire e lucidare l’argento ma solo questo panno economico che toglie anche il nero

Per forza di cose ogni tanto ci tocca pulire l’argenteria di casa o gioielli in argento. Con il passare del tempo gli oggetti di questo materiale perdono la loro lucentezza. In alcuni casi tendono proprio ad annerirsi a causa dell’ossidazione.

È del tutto normale che accada però puntualmente non sappiamo mai cosa fare. Abbiamo provato i classici rimedi della nonna ma difficilmente i risultati sono quelli sperati. C’è chi usa il ketchup, l’aceto o il classico mix limone e bicarbonato. In alcuni casi questi metodi riescono a pulire e lucidare l’argento, ma non sempre in modo efficace.

Quindi poi ci ritroviamo ad acquistare detergenti per l’argenteria e aver sprecato questi prodotti per nulla. Allora sarebbe meglio trovare una soluzione economica ed efficace che ci faccia evitare tutti gli sprechi.

Il segreto degli orafi e gioiellieri

Di sicuro sarà capitato a tanti di portare in gioielleria i nostri gioielli in argento per farli pulire. In un attimo il gioielliere passando un semplice e apparentemente normale panno li fa tornare come nuovi. Niente più macchie o depositi neri e argento brillante come appena acquistato. Com’è possibile?

Il segreto è proprio nel panno magico che utilizzano. Questo panno particolare è fatto appositamente per la lucidatura dell’argento. Si trova tranquillamente in commercio sia nei negozi fisici che online. Questo panno lucidante ha in genere una parte interna fatta per la pulizia che contiene un prodotto specifico. Mentre la parte esterna andrebbe utilizzata per la lucidatura.

Il panno in questione è composto da fibre in genere di cotone flanellato che contengono detergenti atossici. In base alla marca e alla grandezza del panno il costo può variare. Però si aggira sempre tra i 4 euro e i 10 euro all’incirca. Basterà comprarlo una volta e ci durerà anni e anni, un vero affare. Controlliamo sempre le indicazioni sulla confezione perché questi panni non andrebbero mai lavati. Una volta usata tutta la superficie vanno solo sostituiti.

Quindi, non servono limone o patate per pulire e lucidare l’argento ma solo questo panno economico che toglie anche il nero. Se notiamo formarsi una patina verdastra sui nostri oggetti è possibile che l’argento non sia argento 925. Questa reazione chimica si verifica quando c’è un’alta percentuale di rame nella lega. Infatti è questa la risposta al perché orecchini e anelli si scoloriscono macchiandoci la pelle.

