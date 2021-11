Siamo a novembre, il mese delle castagne, della zucca e soprattutto degli agrumi. In questi giorni, infatti, arance, mandarini e clementine iniziano a fare capolino sulle nostre tavole con i loro sapori e odori inconfondibili. In pochi, però, sanno che oltre a essere ricchi di ottime proprietà nutrizionali, gli agrumi sono perfetti per creare piatti davvero sfiziosi. Qualche giorno fa abbiamo scoperto come usarli per preparare un cremoso risotto che ci farà fare il pieno di vitamina B e C. Oggi, invece, completeremo il menù con un dessert. Non servono burro e latte per questa straordinaria torta facilissima da preparare che inonderà la casa di profumo. Una ricetta decisamente light e adatta anche a chi è intollerante ai latticini e a chi vuole evitare i grassi del burro. E per realizzarla ci servirà meno di un’ora di tempo.

Non servono burro e latte per questa straordinaria torta facilissima da preparare che inonderà la casa di profumo

L’ingrediente principe della nostra gustosissima torta saranno le arance. Scegliamo, dunque, le migliori al supermercato e prepariamoci a cucinare la torta rovesciata all’arancia. Ci serviranno:

3 arance;

350 grammi di maizena;

3 uova;

220 grammi di zucchero;

70 ml di olio d’oliva;

5 cucchiai di marmellata d’arance;

sale;

1 bustina di lievito per dolci.

Come prepararla

Partiamo proprio dalle arance. Tagliamone una a fettine sottili per creare la base della torta. Prendiamo uno stampo rotondo da dolci, rivestiamo il fondo con un foglio di carta forno e cospargiamolo con un cucchiaio di zucchero. Qui sopra dovremo distribuire uniformemente le fettine di arancia. Ricopriamo la frutta con altro zucchero e dedichiamoci all’impasto.

In una ciotola montiamo le 3 uova con lo zucchero, la scorza delle altre due arance e il sale. Aggiungiamo un cucchiaio di marmellata di arance e iniziamo ad amalgamare. Non appena il composto inizia a essere cremoso uniamo anche l’olio, il lievito, la maizena e il succo estratto dagli agrumi. Montiamo ancora per qualche minuto e se siamo stati bravi, avremo ottenuto una morbidissima e profumatissima spuma.

Versiamo l’impasto sopra le fette di frutta nello stampo e prepariamoci per il forno. 40 minuti a 180 gradi dovrebbero essere sufficienti. Per essere sicuri della cottura possiamo aiutarci con la prova dello stecchino.

Trascorso questo tempo, togliamo il dolce dal forno e facciamolo intiepidire per una decina di minuti. Prima che si sia completamente raffreddato, scaldiamo il resto della marmellata e usiamola per guarnire la torta.

La nostra casa sarà invasa da un inconfondibile odore di agrumi e i palati di tutta la famiglia festeggeranno.

