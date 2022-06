Adesso che i ritmi di vita sembrano essere tornati quelli di una volta, il tempo a nostra disposizione pare sempre di meno. Questo comporta più di qualche difficoltà, specialmente per le persone che devono stare dietro alle esigenze di casa. In particolar modo se abbiamo programmato una cena con la quale vogliamo fare colpo, non sempre è facile trovare il tempo e le idee giuste. Tuttavia, aguzzando un po’ la fantasia, possiamo realizzare moltissimi piatti originali, veloci e facili da preparare. Ora che arriva il caldo, ad esempio, avevamo suggerito un antipasto delizioso a base di gamberi e pesche. Anche nella ricetta in seguito vedremo che non servono arrosti o pasta per preparare una cenetta da leccarsi i baffi.

Ingredienti e preparazione

L’ingrediente principale di questa ricetta saranno i piselli, verdura fresca e facile da preparare. Per questa ricetta possiamo scegliere sia di utilizzare piselli frechi da sgranare o, in alternativa, anche quelli surgelati andranno benissimo.

Quello che ci servirà per questa ricetta è:

400 g piselli;

150 g patate;

scalogno;

2 uova;

olio;

rosmarino;

pepe;

sale.

Cominciamo affettando finemente lo scalogno che metteremo in un pentolino a soffriggere dolcemente. Successivamente, sbucciamo e tagliamo a piccoli cubetti le patate e mettiamole in padella assieme allo scalogno. Aggiungiamo un pizzico di sale e facciamo cuocere per qualche minuto. Quando le patate cominceranno a rosolare, aggiungiamo i piselli e lasciamo che la padella riprenda calore. Quando questo sarà avvenuto, copriremo il tutto con dell’acqua calda e lasceremo cuocere 20 minuti.

Non servono arrosti o pasta per sbalordire gli ospiti ma questa veloce ricetta e da mangiare calda o fredda

Al termine della cottura frulleremo il tutto, aggiungiamo sale e olio e lasciamo in infusione 2 rametti di rosmarino. Questo conferirà una gradevole nota aromatica. Adesso prepareremo le uova in camicia. In un pentolino facciamo sobbollire dell’acqua nella quale aggiungeremo un goccio di aceto. Roteando una forchetta creiamo un vortice nell’acqua al centro del quale rovesceremo l’uovo sgusciato. Inserendo l’uovo al centro del vortice, vedremo l’albume avvolgere il tuorlo e creare la cosiddetta “camicia”. Passati 3 minuti tiriamo fuori l’uovo dall’acqua e disponiamolo nel piatto assieme alla vellutata di piselli e rosmarino.

Serviamo con delle fette di pane croccante e, per arricchire il tutto, possiamo aggiungere alla fine delle scaglie di tartufo.

Lettura consigliata

Se siamo stanchi del solito prosciutto e melone rivisitiamolo con questo cremosissimo risotto che sbalordirà gli ospiti