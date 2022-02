Quando portiamo a casa un oggetto nuovo di zecca, spesso si presenta un problema: rimuovere quell’antiestetica etichetta con prezzo e codice a barre. Il problema è ancora più sentito se dobbiamo invece rimuovere l’etichetta da un vecchio barattolo di vetro o di ceramica. Spesso in questi casi l’unica soluzione che ci viene in mente è mettere a bagno il vasetto per ore e ore nella speranza che la colla finalmente si ammorbidisca. Il passaggio successivo sarà poi cercare di grattare via la colla con molto olio di gomito. Ma in realtà non è necessario mettere in atto questa lunga e frustrante operazione. Esiste un altro metodo per rimuovere le etichette, semplicissimo e con poco sforzo. Vediamo quale.

Il calore fa sciogliere la colla

Il trucco per eliminare la colla senza residui da vetro, ceramica, plastica e altri materiali è di scaldarla in modo che l’etichetta rimanga intera e venga via in un unico movimento. Per fare questo, molti immergono l’oggetto in acqua. Ma alcuni oggetti si rovinerebbero e per di più questo richiede molto tempo. Fortunatamente c’è un metodo alternativo.

Non servono alcool o aceto, basta questo trucchetto per rimuovere alla perfezione le etichette senza residui di colla

Ma di quale metodo alternativo stiamo parlando? La risposta è banalmente semplice: basta usare l’asciugacapelli. Proprio così: il calore generato dall’asciugacapelli ammorbidirà subito la colla dell’etichetta. In questo modo, l’etichetta verrà via tutta insieme, senza strapparsi in mille pezzettini e senza lasciare residui sulla superficie che vogliamo pulire. Semplicissimo e molto più veloce dell’immersione in acqua. Un’unica accortezza: assicuriamoci che la superficie che vogliamo trattare non sia sensibile al calore. Non possiamo usare questo metodo per rimuovere etichette dalle candele di cera o dai pacchetti di alimenti deperibili, per esempio.

Ma se ormai il danno è fatto, come possiamo rimuovere i residui di colla?

Sembra strano, ma per rimuovere i residui dobbiamo sporcarli

Ecco un consiglio che può sembrare strano: se sulla superficie che vogliamo pulire sono rimasti dei residui di colla, il modo più veloce per eliminarli è sporcarli. Proprio così. Sporcando la colla, essa diventerà meno appiccicosa e molto più semplice da pulire. Procediamo in questo modo: cerchiamo un angolino della casa un po’ polveroso, come ad esempio sopra i pensili della cucina o su qualche scatolone in soffitta. Poi sporchiamo il nostro oggetto con residui di colla usando la polvere. Dopo averlo sporcato, la colla verrà via subito, anche grattando con le unghie. Un metodo un po’ disgustoso ma certamente efficace. Non servono dunque alcool o aceto per eliminare le etichette.

