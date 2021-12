Non servirà più il cappottino per difendere i nostri cani dalle basse temperature se seguiamo questi semplici e utili consigli

È arrivato dicembre e con lui sono drasticamente scese le temperature, com’è giusto che sia. Per quanto noi umani sappiamo bene come difenderci dal freddo, stando in casa e indossando vestiti pesanti, lo stesso non si può dire dei nostri cani. Vederli così, con i loro bei pellicciotti morbidi, ci può far credere che sia ben coperti e caldi a qualsiasi temperatura, ma non è così.

Quando le temperatura si avvicinano allo zero, sia che stiano all’aperto o al coperto, è importante garantirgli un giusto e salutare riscaldamento. Non servirà più il cappottino per difendere i nostri cani dalle basse temperature se seguiamo questi semplici ed utili consigli.

Queste sono le giuste prevenzioni

Il primo obbiettivo è quello di preparare Fido ad affrontare l’inverno nel migliore dei modi. I cani che staranno, durante la stagione fredda, all’aperto consumeranno più calorie. Proprio per questo è consigliabile, sentendo il parere di un veterinario, aumentare le dosi di cibo giornaliere, integrando il tutto con delle vitamine. Discorso opposto va fatto per i fortunati cani che vivono tra le calde mura domestiche; per loro il cibo è preferibile diminuirlo.

Anche il pelo del cane, sia lungo che corto, ha bisogno di un cura particolare in previsione del calo delle temperature. Una spazzolata regolare evita sicuramente la formazione di nodi. Così anche, al rientro da una passeggiata bagnata, è buona cosa asciugare il pelo per non far assorbire umidità al corpo.

Non servirà più il cappottino per difendere i nostri cani dalle basse temperature se seguiamo questi semplici ed utili consigli

Per queste notti fredde che arriveranno è importante, come per gli umani, dare ai nostri amici pelosi un giaciglio caldo e confortevole.

Per la loro cuccia esterna è un ottimo rimedio quello di rivestire il pavimento con tessuti pesanti. Senza spendere soldi possiamo utilizzare vecchi maglioni o coperte che andranno inchiodati al pavimento della cuccia, cosicché il nostro amico non si diverta a morderle.

Il discorso è molto simile anche per quelli che dormono all’interno dell’abitazione. Nella maggior parte dei casi i pavimenti sono freddi, urge quindi far stendere gli animali in una superficie più accogliente. Un suggerimento è quello di mettere, sul posto prescelto, una tavoletta di legno che andremo a rivestire come descritto poco fa in riferimento alla cuccia.

Se davvero è il nostro migliore amico e le temperature sono davvero insopportabili, non c’è cosa migliore che farlo stare insieme a noi e riempirlo di calde coccole.